Уставшая и грустная: что происходит с внешностью солистки группы REFLEX Нельсон

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 22 0

Солистка группы REFLЕХ Ирина Нельсон показала лицо без тонны макияжа

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Певицей ранее восхищались толпы фанатов. Что с ней произошло сейчас?

Ирина Нельсон, участница группы REFLEX, появилась на публике без привычного яркого образа с почти полным отсутствием макияжа. Это заметили на одном из недавних официальных мероприятий, где артистка показалась с супругом Вячеславом Тюриным.

Вид солистки всегда привлекал внимание поклонников: яркая внешность, откровенные наряды стали в нулевых визитной карточкой группы. Однако сейчас Ирина Нельсон появилась на публике с уже появившимися возрастными изменениями во внешности и макияже.

Фото: www.globallookpress.com / Olga Loskutova; 5-tv.ru

Изменения во внешности Ирины Нельсон стали поводом для беспокойства поклонников. Некоторые переживают, что у звезды есть личные проблемы, которые сложно переживать наедине с собой. Впрочем, эти слухи артистка никак не комментировала.

Известно, что сейчас Нельсон преподает йогу и активно популяризирует здоровый образ жизни, которого сама же придерживается. В одном из интервью она отметила, что нашла себя и в вегетарианстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистку REFLEX Ирину Нельсон 20 лет преследует поклонник-врач.

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