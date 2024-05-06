МВД России снова объявило в розыск Владимира Милова* и Александра Невзорова*

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 32 0

Экс-замминистр энергетики и журналист заочно приговорены к восьми годам лишения свободы.

МВД России снова объявило в розыск Владимира Милова* и Александра Невзорова*

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики РФ Владимира Милова* повторно объявили в розыск в России. Об этом говорят данные, опубликованные на официальном сайте МВД России.

Ведомство уже объявляло в розыск Милова в июне 2022 года, а Невзорова в мае этого же года.

«Александр Глебович Невзоров*, 3.8.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался», — указано в базе розыска.

В феврале 2023 года суд заочно приговорил журналиста к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ. Невзоров публиковал видеоматериалы с заведомо ложной информацией об уничтожении российскими военными мирного населения в Буче Киевской области Украины.

Милов также был приговорен к восьми годам колонии в 2023-м из-за распространения фейков о ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака.

* — признаны иноагентами в РФ.

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