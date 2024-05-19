Денег нет, но вы держитесь? В окружении Пугачевой молят о помощи для беднеющей певицы

Алла Пугачева в последнее время то и дело становится героиней скандальных новостей. За два года жизни вне России артистка уже успела наговорить и наделать столько, что умудрилась переплюнуть сама себя в самые скандальные годы.

Теперь, кроме самой Пугачевой, пожинать плоды деяний артистки приходится и ее детям, и внукам. Чего стоят только постоянные скандалы с участием старшего внука артистки, Никиты Преснякова, или истории с метаниями по странам дочери Кристины Орбакайте.

Ошарашив коллег и слушателей своим отъездом после 24 февраля 2022 года, Пугачева продолжает из кожи вон лезть в попытках эпатировать публику.

Однако, так считают отнюдь не все — некоторые из артистов все еще уверены — знаменитость изо всех сил пытается выжить за рубежом, а все, что транслирует звезда в соцсетях — ничто иное, как напускное, если хотите — маска, прикрытие несчастливой жизни.

В беседе с aif.ru российский композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза открыл соотечественникам глаза на реальное положение вещей в жизни странствующей Пугачевой.

Артист, который и сам в последнее время не может похвастаться бешеными заработками и огромными залами, рассказал — Галкин* и его возрастная жена упали слишком низко. Ситуация выглядит настолько плачевной, что падать дальше им уже просто некуда.

Слухи о стремительно истощающейся кубышке Пугачевой за рубежом оказались правдой. С позором сбежавшие за бугор артисты остро столкнулись с материальным вопросом, поскольку в странах, где они сейчас гастролируют, нет больших площадок и нет спроса на их иноагентские выходки.

В какой-то момент отличавшийся от всех других коллег-Иуд Галкин действительно пользовался определенным спросом у местной аудитории.

Желавшая знать, что происходит в России публика покупала билеты на иноагента-острослова, чтобы выяснить подробности из первых уст.

После пережитого шока ажиотаж у широких масс, очевидно, спал, и Галкин вместе со взбалмошной супругой оказался никому не нужен. Теперь, по уверениям Юрия Лозы, комик вынужден фактически считать каждую копейку, чтобы не дай Бог не растранжирить лишнего и не навлечь на себя гнева за расточительность.

«В крошечной стране — маленькие зальчики. Это же естественно. Допустим, тур по Лихтенштейну Галкин пускай сделает. Там жителей меньше во всей стране, чем у меня в Москве на Комсомольском проспекте. Ну и какой тур можно там сделать? Конечно, каждую копейку придется считать!» — заявил он в беседе с KP.RU.

В Сети известия о возможных проблемах Пугачевой, «размахивавшей» брендовыми вещами как знаменем, вызвали неподдельный восторг аудитории.

Комментаторы, давно жаждавшие расплаты для певицы, буквально взвились от радости. Фолловеры массово констатировали — если уж и «всемогущая» Пугачева опустилась на самое дно, значит, и остальные гастролеры совсем скоро схлопочут свой бумеранг.

«Время поумерить пыл Аллусе»,

«Так кто тут холопка и раба?»,

«Пришло время платить по счетам»,

«Вот ты и допрыгалась», — пишут они.

«Ей там очень хреново»

О том, что семейство Галкиных-Пугачевых переживает сложные времена, в ближайшем окружении твердят давно и неоднократно.

Отметившая 75-летие знаменитость лишилась полноценного юбилея, регулярно жалуется на боли в ногах и постоянно всплывающие проблемы со здоровьем, живет налетами и наездами в чужих домах, а еще в ноябре певица столкнулась с тем, что ее обманул близкий товарищ.

Кто именно это сделал, неизвестно до сих пор, однако, по информации знакомых Пугачевой, артистка влетела на крупную сумму денег, которую, в итоге, так и не сумела вернуть.

«Алла в Израиле очень страдает. Жизненная энергия у нее уходит, букет болезней обостряется. Казалось бы, хороший климат должен способствовать оздоровлению. Но из-за депрессивного состояния все только усугубилось. Пугачева понимает, что в Израиле пришлась не ко двору.

Она бы и рада была вернуться, но осознает, что сейчас это невозможно. Рядом дети и муж, которых она не может бросить одних в чужой стране. А ее тянет в Москву, на родину. Из-за этого Алла Борисовна страдает еще сильнее», — пролила свет на реальное состояние Пугачевой за рубежом таролог Мирелла Гасанова в беседе с МК.

Полностью подтверждает всю неизбежность положения артистки и близкая подруга «женщины, которая поет» — стилист Любовь Аксенова.

В беседе с порталом 7Дней.ru знаменитость намекнула — Пугачева вот уже третий год только создает видимость, насколько ей хорошо на чужбине. В действительности же ни о каком хорошем настроении и речи быть не может.

«Прекрасно знаю и понимаю, что сейчас ей там так хреново. Она пока делает вид, что ей так хорошо. Все! Она прекрасно знает, что будет переживать из-за родителей, ведь она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет. Прекрасно знаю ее, она российская баба без всякой дури», — заявила Аксенова.

По данным портала Day, звездные супруги в последнее время тратят огромные средства на аренду апартаментов, в которых проживают.

Менять дома Галкину и Пугачевой до недавнего момента приходилось с пугающим постоянством — юморист все эти годы тешил свои творческие амбиции, таская супругу.

Теперь же артист сутками сидит в арендованных апартаментах на Кипре, прозябает в кресле-качалке, а вместо чая употребляет горячительные, подталкивая жену собрать чемоданы и развестись.

«Для Аллы настал черный день»

Два с небольшим года мечущаяся по Европе Пугачева, фактически, оказалась перед тяжелым выбором, и виной тому стал иноагент Максим Галкин.

Ведь, по словам близкого окружения певицы, жить за рубежом ей якобы невыносимо, а вернуться в Россию, похоже, выше ее человеческого достоинства.

Боится Пугачева и общественного порицания. Об этом в беседе со StarHit.ru рассказал бывший стилист артистки Джордж Ровалс.

Имиджмейкер расставил все точки над «i» и заявил — главная ошибка артистки кроется в том, что все годы своего творчества она рассуждала в духе «после нас хоть потоп». Волной Пугачеву в итоге и смыло. Волной всероссийской ненависти.

«Когда работала и зарабатывала, не думала, что живет одним днем. Впрочем, ей совсем это не мешало откладывать деньги „на черный день“. И как в воду глядела. Этот „черный день“ для нее настал. Теперь она просит об одном: „Вы, главное, меня поддерживайте!“. А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально», — намекнул он.

«Тяжело быть незамеченным»

Совершенно неожиданно в критический для Пугачевой момент за артистку вступилась давняя соперница артистки, певица и бывшая жена Александра Малинина Ольга Зарубина. Обвинявшая жену Галкина во всех смертных грехах знаменитость неожиданно заявила, что во многом понимает положение Пугачевой.

«Человеку, который столько лет ощущал славу, конечно, непросто находиться в стране, где ты практически незамеченный. Но она выбрала этот путь сама и должна его пройти», — заявила она в беседе с МК.

Пока что Пугачевой и ее молодому мужу-иноагенту только и остается, что стенать на Кипре, обливаясь второсортным шампанским и регулярно наведываться к Лайме «кормилице всея Руси» Вайкуле.

Правда, приспешники артистки все же не исключают — знаменитость может вернуться в Россию, но вполне вероятно, в полном одиночестве. Настолько сильно гаснущая звезда устала от выходок мужа.

«В их семье говорит Максим. Алле Борисовне, знаете, как досталось за все это? Вы просто не знаете всю подноготную. Я не хочу раскрывать подробностей. Не хочу, чтобы это интервью увидела Алла Борисовна, и ей было неприятно», — проговорилась певица Светлана Лобода в интервью украинским журналистам.

* — внесен в реестр иностранных агентов в РФ