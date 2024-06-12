«Был кураж»: Звезды шоу-бизнеса о своих первых выступлениях

Смотря на известных людей, мы иногда обесцениваем то, сколько сил было вложено в этот тяжелый процесс под названием «цель». Начиная свой путь, никто из них не знал, к чему это приведет. Поэтому важно смотреть на артистов не через призму «случайного» успеха, который свалился к ним на голову, а через осознание того, сколько трудностей было пройдено за это время. Какие эмоции испытывали артисты во время первых выступлений, выяснил корреспондент 5-tv.ru на ежегодной премии RU.TV, которая впервые прошла в формате мюзикла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«У меня уникальный опыт. Я не знаю другого артиста, который также, как я, кроме моих двух подружек по группе, выступал на Евровидении впервые в жизни. Классно, ответственно, вроде очень серьезно, но был какой-то прям вообще кураж», — поделилась Ольга Серябкина.

Однако истории звезд настолько разные, что посоревноваться за уникальность могут многие. Например, яркий представитель «новой школы» Amirchik признался, что первое выступление было в четыре года!

«Да вы все видели, кстати, это видео. Мне было четыре годика», — рассказал артист.

Юлия Савичева призналась, что полюбила сцену после участия в фильме «Первая любовь», а Григорий Лепс шутя произнес: «самое запоминающееся выступление — это то выступление, которого не было».

Ведущий премии Иван Чуйков не остался в стороне и также поделился своими нелегкими первыми шагами на пути к тому, кем он является сейчас.

«Я помню мой первый эфир, прямой, на телеканале RU.TV. Это был 2013 год. Июнь. У меня была в эфире Виктория Дайнеко, и я назвал Виктория Дмитриевна. Я очень переживал, боялся», — весело рассказал телеведущий.

Анна Семенович поделилась переживаниями на первых соревнованиях, а Анастасия Волочкова добавила, что ее первым шагом на пути к успеху было участие в любимом балете «Щелкунчик».

Говоря о первых выступлениях, как не рассказать о первой любви? Самой смелой оказалась новая солистка группы «Город 312» Диана Макарова. Не стесняясь, певица поделилась подробностями о том самом моряке, который смог растопить сердце девушки.

«У меня очень классная была первая любовь. Его звали Артем. Он из Крыма. Он поехал со мной в Москву, когда я поступила. Он был моряком, я ждала его по полгода. Ну это была такая любовь», — рассказала артистка.

Неудивительно, что звезды настолько разоткровенничались, ведь атмосфера в зале была не просто теплой, а по-настоящему семейной. Несмотря на то, что все звезды абсолютно разные, объединяло их многое! Иными словами, премия выдалась запоминающейся.

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