«Тинькофф» поменял название на «Т-Банк»

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Названия продуктов, дизайн карт, внешний вид банкоматов компания будет обновлять постепенно.

«Тинькофф» поменял название на «Т-Банк»

Фото: Telegram / Т-Банк / t.me/tbank

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Банк «Тинькофф» официально сменил название в России и за рубежом, теперь его именуют как «Т-Банк». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации в официальном Telegram-канале.

«Мы давно ввели „Т“ в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее», — опубликовано смм-службой в сообщении.

При этом подчеркивается, что все предыдущие названия продуктов, а также дизайн дебетовых и кредитных карт, внешний вид банкоматов будут обновляться постепенно.

Абсолютно все представленные продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Так, например, специально обращаться в банк перевыпускать карты не нужно, все будет автоматизированно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ужесточили правила кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Специалисты отмечают крайне высокую закредитованность населения страны. 

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