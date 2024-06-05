«Тинькофф» поменял название на «Т-Банк»

Банк «Тинькофф» официально сменил название в России и за рубежом, теперь его именуют как «Т-Банк». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации в официальном Telegram-канале.

«Мы давно ввели „Т“ в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее», — опубликовано смм-службой в сообщении.

При этом подчеркивается, что все предыдущие названия продуктов, а также дизайн дебетовых и кредитных карт, внешний вид банкоматов будут обновляться постепенно.

Абсолютно все представленные продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Так, например, специально обращаться в банк перевыпускать карты не нужно, все будет автоматизированно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ужесточили правила кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Специалисты отмечают крайне высокую закредитованность населения страны.