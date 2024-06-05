Крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Клиентам будут обещаны более выгодные условия обслуживания.

Крымский банк РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2024

В новом 2025 году крымский банк РНКБ полностью интегрируется в ВТБ. Банк перейдет под бренд «родительской» компании. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2024.

«Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — заявил Костин.

Глава ВТБ отметил, что постарается максимально сохранить работу сотрудников РНКБ, так как у них большой опыт работы. Также клиентам крымского банка будут обещаны более выгодные условия обслуживания.

РНКБ вошел в группу ВТБ в 2023 году и вскоре после этого два учреждения объединили сети банкоматов. Еще с марта 2024 года жители Крымского полуострова смогли оформлять кредиты на машины и брать ипотеку в ВТБ.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что аэропорт Пулково обслужит свыше 260 тысяч пассажиров в период ПМЭФ.

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