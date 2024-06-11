Не закусывая: какие продукты помогают бросить пить и уменьшают тягу к алкоголю

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Нарколог Петров: углеводы и сахар в рационе едва ли влияют на тягу к алкоголю

Не закусывая: какие продукты помогают бросить пить и уменьшают тягу к алкоголю

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исследователи пришли к выводу, что люди часто путают чувство голода с желанием выпить.

По данным польских ученых, каждый третий алкоголик путает чувство голода с желанием выпить. Об этом сообщается в материале портала Medical Council on Alcohol. При этом существует еще один фактор, способный усилить эту зависимость.

Так, американские исследователи доказали, что тяга к спиртному усиливается вместе с повышением уровня гормона голода грелина. Их работа опубликована на страницах Intramural Research Program. Эксперты провели эксперимент: всем участникам делали инъекции с грелином, пили больше горячительного.

Клинический диетолог Мона Мурхаус в интервью порталу Addiction Technology Transfer Center (ATTC) заявила, что сладости могут спасти от пагубной привычки. Ее опыт работы с пациентами Королевской больницы Оттавы, лечение от алкоголизма приводило к повышению тяги к углеводам, особенно, десертам. Это может быть связано со сниженным уровнем серотонина у алкоголиков, который повышают, в том числе, углеводы.

Исследователи разделили контрольные группы алкоголиков на тех, чья диета богата белками, и тех, кому предлагают много сахара.

По итогам сладкоежки впадали в еще более депрессивное состояние — содержание серотонина у них снизилось, а тяга к алкоголю умножилась. Богатые белком продукты давали обратный эффект.

Что есть, чтобы избавиться от желания выпить

Врач психиатр-нарколог высшей категории Антон Петров в интервью изданию Doctorpiter заявил, что не владеет достоверной информацией о продуктах, снижающих пристрастие к спиртному. По его мнению, увеличивать потребность в рюмке скорее будет еда, которой человек обычно закусывает.

«Нередко приходится слышать от пациентов: „Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?“ Или: „Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?“ У человека сформирована привычка, если хотите, условный рефлекс: шашлык — водка, мясо — вино», — поясняет доктор.

То же происходит, когда у человека есть расписание: например, он покупает пиво по средам, а в выходные выбирает водку. И едва ли тортик или кусок мяса как-то изменит ситуацию.

Поможет осознанный подход и внимание к собственным импульсам. Острое желание выпить действительно можно заесть чем-то вкусным. Это одна из техник замещения.

Найдите что-то настолько же любимое, как пинта пива, и вы сможете заменить вредное менее вредным. Некоторым также помогают заместители в виде безалкогольного пива или вина.

Ранее 5-tv.ru выяснял, чем опасно для мужчин злоупотребление пивом.

+17° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.99
0.23 95.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения
10:07
Эффективное средство: как виагра защищает от развития слабоумия
9:56
«Сценарий крайних мер»: в каком случае Макрон уйдет в отставку
9:41
Артиллеристы уничтожили из «Акации» позиции ВСУ на авдеевском направлении
9:29
В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
9:25
«Стакан всегда наполовину полон»: Ковальчук о любимом качестве в Харламове

Сейчас читают

Некуда отступать, «точка невозврата» пройдена — организаторы протеста в Армении
Шольц обеспокоен победой ультраправых на выборах в Европарламент
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака