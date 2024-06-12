Не отвечает на звонки и не появляется на людях: состояние Ахеджаковой всколыхнуло общество
Страх за свою судьбу и имущество, впрочем, стали не единственной причиной возможного молчания предательницы.
Когда-то народная артистка РФ Лия Ахеджакова была любимицей Эльдара Рязанова. Об активной гражданской позиции актрисы слагали фактически легенды в театральной среде. Все изменилось, стоило лишь Ахеджаковой открыто «подгадить» родной стране и высказаться против СВО.
В прямых эфирах уже из Латвии Ахеджакова продолжала открыто клясть Россию, поливая страну, в которой она стала успешной, помоями.
Ответная реакция не заставила себя ждать — знаменитость с треском уволили из «Современника». Звезде кино только и оставалось, что прихватить с собой мужа, младше ее едва ли не в два раза и обосноваться в Европе.
Там возрастную актрису, как говорится в таких случаях, петух клюнул: сначала Ахеджакова сплясала на сцене спектакля «Мой внук Вениамин» с украинским флагом, затем дала пару провокационных интервью европейским журналистам.
Сразу несколько зарубежных СМИ писали даже, что Ахеджакова даже готовится получить гражданство то ли в Латвии, то ли в Германии.
Сейчас практически ничего не известно о том, что происходит с актрисой. Ахеджакова уже долгое время не выходит на связь со СМИ, не отвечает на звонки и не появляется на людях.
Полгода назад журналистам удалось дозвониться до ее мужа, который сообщил, что у Ахеджаковой все в порядке.
И добавил — якобы она настолько занята работой, что нет времени на интервью. С тех пор звездное семейство полностью кануло в небытие.
Пока европейские поклонники оббивали пороги съемной квартиры Ахеджаковой в Латвии, пролить свет на истинную причину молчания беглянки решила Яна Поплавская. В беседе с журналистами «Абзаца» радиоведущая и главная «Красная шапочка» страны расставила все точки над I, подчеркнув — Ахеджаковой, очевидно, двигает страх.
«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки на дискредитацию ВС РФ, поэтому решила залечь на дно», — заявила Поплавская.
Страх за свою судьбу и имущество, впрочем, стали не единственной причиной возможного молчания предательницы. Кто или что могло заставить Ахеджакову замолчать — читайте на 5-tv.ru.
Что Ахеджакова говорила про СВО
Звезда фильма «Служебный роман» Лия Ахеджакова была одной из первых, кто открыто выступил против участия России в «украинском конфликте».
На старости лет артистка, которая почти полвека отдала искусству сначала в СССР, а затем и в России, во всеуслышание не поддержала проведение спецоперации.
Первым шагом на пути к киевскому режиму со стороны Ахеджаковой стали публичные извинения, обращенные к украинцам.
«Это ужас. Это чистый совок. Потому что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались.
И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», — каялась неведомо за что, она.
Эмоциональный выпад возрастной актрисы тут же привлек внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, артистам, выступавшим против СВО и работающим в государственных культурных учреждениях, точно следует покинуть свои должности.
Уже весной 2023 года театр «Современник» затронула первая чистка. Одной из первых, кого погнали взашей, стала именно Лия Ахеджакова.
Какое-то время знаменитость действительно пыталась храбриться и даже вписалась в сомнительную авантюру с кощунственной постановкой, упоминающей Сталина, но после оглушительного фиаско начала жаловаться в беседе с близкими.
В приватном разговоре с супругом Ахеджакова как-то призналась, что ее расстраивает открытая травля в публичном поле.
Наговорившая с три короба артистка пыталась создать видимость того, что она не понимает, за что патриоты так сильно на нее ополчились.
«Живи как есть, лучше не будет. Я дома. Куда ж я поеду? Понимаете, время от времени мне друзья, муж, кто-то показывает, что про меня пишут мои сограждане.
И когда я это читаю, у меня мороз по коже. Вчера я такое прочла про себя, про маму мою, папу», — рассказала звезда в эфире YouTube-шоу «Бюро»
Проверка на вшивость
Истинное лицо «божьего одуванчика», коим Ахеджакова пыталась прикидываться до последнего момента, вскрылось, стоило лишь актрисе выйти на сцену в Бремене.
И без того редкое появление актрисы на зарубежной сцене ознаменовалось грандиозной подставой: некто неизвестный (сама Ахеджакова уверяла — это сделал украинец) подсунул знаменитости биколор Незалежной.
Видео, на котором знаменитость берет в руки ткань с желто-голубыми цветами, тут же облетело все российские СМИ.
Фурор вокруг короткого ролика быстро заставил Ахеджакову впасть в истерику: возрастная актриса чуть инфаркт не схватила в попытке объяснить, что «шарфик» ей преподнесли как подарок, а она и представить не могла, что кто-то решится на такую подлость.
Главное управление МВД по Москве тут же инициировало проверку Ахеджаковой по статье о дискредитации российской армии.
То ли актрису решили пощадить, то ли были другие причины, но какими-то правдами и неправдами Ахеджакова в итоге вышла сухой из воды.
Безуспешные попытки подзаработать на европейском зрителе
Пока российский зритель искал на народную артистку хоть какую-нибудь управу, Ахеджакова нашла золотую жилу.
Не усвоив урока с украинским флагом, артистка переключила свое внимание на страны Ближнего Зарубежья.
Уверенная, что в Казахстане ее примут с широко раскрытыми объятиями, Ахеджакова приехала в Астану, а за несколько часов узнала — постановка с ее участием перенесена на неопределенный срок.
Журналистам KP.RU удалось выяснить, что жители Казахстана не захотели платить более десяти тысяч рублей за то, чтобы посмотреть, как Ахеджакова с томным видом разгуливает по сцене.
По итогу, перестановку в Казахстане и ряде других стран переносили дважды, а позже и вовсе отменили из-за отсутствия спроса, но предоплату Ахеджакова, ожидаемо, все же получила и возвращать отказалась.
Тотальное фиаско сопровождало и спектакль «Мой внук Вениамин» и в Армении.
Под предлогом высокого спроса организаторы организовали дополнительный день, о чем в стране решили объявить с помощью массовой расклейки афиш.
На происходящее обратили внимание местные активисты: один из них даже предпринял попытку сорвать постановку, ссылаясь на открытую русофобию Ахеджаковой, но спектакль в итоге так и не отменили.
С тех пор артистка и носу из съемного дома, в котором она живет в Латвии вместе с подругой и супругом, показывать не спешит.
Поговаривают, что одной из возможных причин молчания могли стать и проблемы со здоровьем: еще до побега из страны Ахеджакова была госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса. Полноценно оправиться она тогда так и не смогла.
Самочувствие звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ухудшилось вскоре после празднования Нового года. Она обратилась к помощи врачей 7 января. В тот же день Ахеджакова была госпитализирована.
В столичной клинике у Лии Меджидовны взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. Медики сообщили, что состояние актрисы внушает опасение в связи с рядом хронических заболеваний.
На фоне COVID-19 произошло их обострение. Под наблюдением врачей Ахеджакова провела без малого неделю, а затем выписалась и вернулась домой.
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