Не отвечает на звонки и не появляется на людях: состояние Ахеджаковой всколыхнуло общество

Когда-то народная артистка РФ Лия Ахеджакова была любимицей Эльдара Рязанова. Об активной гражданской позиции актрисы слагали фактически легенды в театральной среде. Все изменилось, стоило лишь Ахеджаковой открыто «подгадить» родной стране и высказаться против СВО.

В прямых эфирах уже из Латвии Ахеджакова продолжала открыто клясть Россию, поливая страну, в которой она стала успешной, помоями.

Ответная реакция не заставила себя ждать — знаменитость с треском уволили из «Современника». Звезде кино только и оставалось, что прихватить с собой мужа, младше ее едва ли не в два раза и обосноваться в Европе.

Там возрастную актрису, как говорится в таких случаях, петух клюнул: сначала Ахеджакова сплясала на сцене спектакля «Мой внук Вениамин» с украинским флагом, затем дала пару провокационных интервью европейским журналистам.

Сразу несколько зарубежных СМИ писали даже, что Ахеджакова даже готовится получить гражданство то ли в Латвии, то ли в Германии.

Сейчас практически ничего не известно о том, что происходит с актрисой. Ахеджакова уже долгое время не выходит на связь со СМИ, не отвечает на звонки и не появляется на людях.

Полгода назад журналистам удалось дозвониться до ее мужа, который сообщил, что у Ахеджаковой все в порядке.

И добавил — якобы она настолько занята работой, что нет времени на интервью. С тех пор звездное семейство полностью кануло в небытие.

Пока европейские поклонники оббивали пороги съемной квартиры Ахеджаковой в Латвии, пролить свет на истинную причину молчания беглянки решила Яна Поплавская. В беседе с журналистами «Абзаца» радиоведущая и главная «Красная шапочка» страны расставила все точки над I, подчеркнув — Ахеджаковой, очевидно, двигает страх.

«Она сама себе выкопала яму. Возможно, испугалась наговорить чего-то лишнего после проверки на дискредитацию ВС РФ, поэтому решила залечь на дно», — заявила Поплавская.

Страх за свою судьбу и имущество, впрочем, стали не единственной причиной возможного молчания предательницы. Кто или что могло заставить Ахеджакову замолчать — читайте на 5-tv.ru.

Что Ахеджакова говорила про СВО

Звезда фильма «Служебный роман» Лия Ахеджакова была одной из первых, кто открыто выступил против участия России в «украинском конфликте».

На старости лет артистка, которая почти полвека отдала искусству сначала в СССР, а затем и в России, во всеуслышание не поддержала проведение спецоперации.

Первым шагом на пути к киевскому режиму со стороны Ахеджаковой стали публичные извинения, обращенные к украинцам.

«Это ужас. Это чистый совок. Потому что мы все одинаковые — вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались.

И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи», — каялась неведомо за что, она.

Эмоциональный выпад возрастной актрисы тут же привлек внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, артистам, выступавшим против СВО и работающим в государственных культурных учреждениях, точно следует покинуть свои должности.

Уже весной 2023 года театр «Современник» затронула первая чистка. Одной из первых, кого погнали взашей, стала именно Лия Ахеджакова.

Какое-то время знаменитость действительно пыталась храбриться и даже вписалась в сомнительную авантюру с кощунственной постановкой, упоминающей Сталина, но после оглушительного фиаско начала жаловаться в беседе с близкими.

В приватном разговоре с супругом Ахеджакова как-то призналась, что ее расстраивает открытая травля в публичном поле.

Наговорившая с три короба артистка пыталась создать видимость того, что она не понимает, за что патриоты так сильно на нее ополчились.

«Живи как есть, лучше не будет. Я дома. Куда ж я поеду? Понимаете, время от времени мне друзья, муж, кто-то показывает, что про меня пишут мои сограждане.

И когда я это читаю, у меня мороз по коже. Вчера я такое прочла про себя, про маму мою, папу», — рассказала звезда в эфире YouTube-шоу «Бюро»

Проверка на вшивость

Истинное лицо «божьего одуванчика», коим Ахеджакова пыталась прикидываться до последнего момента, вскрылось, стоило лишь актрисе выйти на сцену в Бремене.

И без того редкое появление актрисы на зарубежной сцене ознаменовалось грандиозной подставой: некто неизвестный (сама Ахеджакова уверяла — это сделал украинец) подсунул знаменитости биколор Незалежной.

Видео, на котором знаменитость берет в руки ткань с желто-голубыми цветами, тут же облетело все российские СМИ.

Фурор вокруг короткого ролика быстро заставил Ахеджакову впасть в истерику: возрастная актриса чуть инфаркт не схватила в попытке объяснить, что «шарфик» ей преподнесли как подарок, а она и представить не могла, что кто-то решится на такую подлость.

Главное управление МВД по Москве тут же инициировало проверку Ахеджаковой по статье о дискредитации российской армии.

То ли актрису решили пощадить, то ли были другие причины, но какими-то правдами и неправдами Ахеджакова в итоге вышла сухой из воды.

Безуспешные попытки подзаработать на европейском зрителе

Пока российский зритель искал на народную артистку хоть какую-нибудь управу, Ахеджакова нашла золотую жилу.

Не усвоив урока с украинским флагом, артистка переключила свое внимание на страны Ближнего Зарубежья.

Уверенная, что в Казахстане ее примут с широко раскрытыми объятиями, Ахеджакова приехала в Астану, а за несколько часов узнала — постановка с ее участием перенесена на неопределенный срок.

Журналистам KP.RU удалось выяснить, что жители Казахстана не захотели платить более десяти тысяч рублей за то, чтобы посмотреть, как Ахеджакова с томным видом разгуливает по сцене.

По итогу, перестановку в Казахстане и ряде других стран переносили дважды, а позже и вовсе отменили из-за отсутствия спроса, но предоплату Ахеджакова, ожидаемо, все же получила и возвращать отказалась.

Тотальное фиаско сопровождало и спектакль «Мой внук Вениамин» и в Армении.

Под предлогом высокого спроса организаторы организовали дополнительный день, о чем в стране решили объявить с помощью массовой расклейки афиш.

На происходящее обратили внимание местные активисты: один из них даже предпринял попытку сорвать постановку, ссылаясь на открытую русофобию Ахеджаковой, но спектакль в итоге так и не отменили.

С тех пор артистка и носу из съемного дома, в котором она живет в Латвии вместе с подругой и супругом, показывать не спешит.

Поговаривают, что одной из возможных причин молчания могли стать и проблемы со здоровьем: еще до побега из страны Ахеджакова была госпитализирована с осложнениями из-за коронавируса. Полноценно оправиться она тогда так и не смогла.

Самочувствие звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ухудшилось вскоре после празднования Нового года. Она обратилась к помощи врачей 7 января. В тот же день Ахеджакова была госпитализирована.

В столичной клинике у Лии Меджидовны взяли тест на коронавирус, он оказался положительным. Медики сообщили, что состояние актрисы внушает опасение в связи с рядом хронических заболеваний.

На фоне COVID-19 произошло их обострение. Под наблюдением врачей Ахеджакова провела без малого неделю, а затем выписалась и вернулась домой.