Не умеет отказывать: раскрыт секрет интимной жизни Анны Семенович

Эксперт считает, что артистка любит все контролировать, но не умеет говорить «нет».

Знаменитая российская актриса Анна Семенович отличается перфекционизмом и неспособностью отказывать. Такой вывод сделал физиогномист Олег Воеводин.

В эксклюзивном комментарии для Teleprogramma.pro эксперт проанализировал внешность артистки на фоне появившихся слухов о том, что она вступила в отношения с женатым мужчиной.

«Она не умеет говорить людям слово „нет“. Это ей очень трудно дается. Оптимист и любит все держать под своим тотальным контролем», — рассказал Олег Воеводин.

Физиогномист также считает, что Анна Семенович — перфекционист, постоянная в отношении с избранником. Специалист назвал артистку «сексуально выносливой», капризной и любящей «поистертить».

Олег Воеводин считает, что в семейных отношениях Анна Семенович будет очень требовательной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеевой давно предрекли проблемы в карьере.