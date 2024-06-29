Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иных подробностей о числе пострадавших и причинах возгорания агентство пока не сообщает.

Первые сообщения о начале пожара начали появляться в районе 00:26 по мск.

Как пишет ТАСС, пожар произошел в общежитии на улице Керамическая. Эвакуированы были десять человек, еще троих удалось спасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что на складе в Ярославской области произошел крупный пожар. Огонь охватил 4,8 тысячи квадратных метров. У здания, которое расположено в городе Любим, как сообщается, обрушилась кровля. Информации о пострадавших не поступало.