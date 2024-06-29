Крах карьеры и забвение? Что ждет Эйвазова после развода с Нетребко

Сейчас, когда информация о разводе оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова окончательно подтвердилась, многие задались вопросом: как сложится дальнейшая карьера азербайджанского тенора?

Ведь чего греха таить, многие считали Эйвазова лишь «приложением» к некогда великой Нетребко.

Нетребко была «локомотивом»

В сети пишут, что карьера певца всегда зависела лишь от супруги, которая якобы была для него «локомотивом» и добивалась участия в оперных постановках и концертах.

«Все эти десять лет было так: хотите Нетребко — зовите Юсифа, причем на главные роли. А он, конечно, совсем другого уровня певец», — пишет автор Telegram-канала «Героиня Татлера».

Именно Нетребко, считают многие, вывела Эйвазова на уровень оперной элиты и дала новый толчок его карьере.

Вместе с ней он стал выходить в спектаклях на самых престижных мировых площадках, в числе которых La Scala и Covent Garden. Теперь же карьере Эйвазова сулят крах.

«Я думаю, что для него развод — это не крах карьеры в целом, а крах его начинающейся звездной карьеры. Нетребко его вытягивала на топовый уровень, на звездный уровень.

До нее его знали в узких профессиональных кругах, последние годы его имя часто мелькает в СМИ, мы видим его на экранах», — сказал продюсер Павел Рудченко в интервью Woman.ru.

После развода с супругой, по мнению продюсера, с Эйвазовым не станут разрывать действующие контракты, он продолжит участвовать в постановках, давать концерты, однако уже не в том звездном статусе, который ему обеспечивал такой мощный покровитель, как Нетребко.

Поэтому уже в ближайшее время Эйвазов может исчезнуть из медийного пространства.

Кроме того, развод, безусловно, отразится и на гонорарах певца. Разница в доходах с супругой у него была очень велика.

По некоторым оценкам, Нетребко, будучи звездой первой величины, могла зарабатывать в десятки раз больше.

Кроме того, после развода для Эйвазова могут закрыться многие шоу, телепроекты и сцены, которые «пробивала» для него супруга.

Это означает, что и какие-то светские мероприятия и корпоративы, которых у оперных певцов и так немного, в отличие от их эстрадных коллег, для тенора тоже станут недоступными.

Между тем Нетребко продолжит, как и прежде, выступать и зарабатывать по всему миру. Вернее, в тех странах, которые она еще не успела предать, обрушив на себя гнев слушателей.

Генетически несовместимы

Впрочем, есть мнение, что Эйвазов не так уж и «цепляется за юбку» Нетребко. Более того, именно он, как считают многие, стал инициатором развода с супругой.

Одной из возможных причин называют бездетность пары. Несмотря на то, что Эйвазов чрезвычайно привязался к сыну Нетребко от первого брака Тяьго и считает его родным, он всегда хотел иметь общего с супругой ребенка, в чем открыто признавался.

Однако, по его же словам, они с Нетребко оказались генетически несовместимы, и все их старания зачать малыша не увенчались успехом.

«Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось», — говорил певец.

По словам Эйвазова, он готов был воспользоваться услугами суррогатной матери, однако после обсуждения с супругой от этой идеи решено было отказаться.

«Я могу пойти напролом и выцарапать у судьбы ребенка. Но я не знаю, чем это закончится, какой будет плата. Я вижу перед собой закрытую дверь и очень боюсь ее открывать», — делился тенор.

Еще одной причиной развода со стороны Эйвазова могла стать его карьера на административном поприще.

После своего назначения директором Азербайджанского театра оперы и балета певец много времени стал проводить в Баку, тогда как Нетребко по большей части обитала в своей роскошной резиденции в Вене.

На расстоянии знаменитостям стало сложно поддерживать долгие годы горевший между ними огонь любви, и он в итоге погас.

«Карьеру сделал сам»

Вопреки расхожему мнению о том, что Нетребко популярнее и талантливее Эйвазова, а потому играла в их отношениях первую скрипку, сам певец так, по всей видимости, не считает.

Тенор признает, что на заре их отношений супруга действительно была более значительной фигурой в оперном мире.

Однако затем их позиции сравнялись, и в этом целиком заслуга его упорства и таланта, а вовсе не ее протекции.

«Когда мы познакомились, Анна была популярнее меня. Этот вопрос не был проблемой для нас, но волновал весь вокальный мир. Несколько лет было давление от коллег, но я научился с этим справляться.

Все думали, что Аня будет выстраивать мне карьеру. Слава богу такие разговоры закончились, все поняли, что карьеру я сделал своим голосом, трудом», — заявил как-то певец.

Более того, по словам Эйвазова, инициатором их отношений в свое время стала именно Нетребко, которая старше его на шесть лет. Он же поначалу и не планировал серьезных отношений.

Познакомились знаменитости в 2014 году в Италии, на премьере оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в La Scala, где певец исполнял одну из партий.

«Аня ко мне проявляла интерес, но я решил, что мы после премьеры разойдемся, и не стал бросаться в омут с головой.

Мне казалось, что приехала большая звезда, сейчас поиграет со мной и уедет. Я вообще не понимал, что наши отношения перерастут в нечто большее», — откровенничал певец в одном из интервью.

«Тряпкой не буду»

Нельзя исключать и того, что Эйвазов не стерпел измены со стороны Нетребко, о чем ходят упорные слухи.

Многие обратили внимание на то, что оперная дива за последний год заметно постройнела и похорошела, и пришли к выводу, что у нее не иначе как появился любовник.

В свою очередь Эйвазов, несмотря на свою якобы зависимость от супруги в профессиональном плане, презрел выгоду и не стал мириться с коварством благоверной, а дал ей «отставку». О том, что в такой ситуации поступит именно так, азербайджанский тенор публично говорил ранее.

«Могу вынести многое, но я не прощу измену и неуважение со стороны моей женщины. Никогда не смогу быть тряпкой, тогда лучшей уйти», — заявлял Эйвазов.

Муж изменницы

Наконец, есть мнение, что певица, которую всегда считали двигателем карьеры супруга, в последнее время, стала, наоборот, ее тормозом.

Причина — в политической позиции Нетребко, из-за которой она сама лишилась возможности выступать на Родине, а вместе с тем перекрыла кислород и супругу.

Не секрет, что после начала СВО певица попыталась усидеть на двух стульях, однако с треском рухнула. Нетребко буквально поставили перед выбором на Западе и в России.

В итоге, чтобы не лишиться счетов, недвижимости и контрактов за границей, оперная дива отреклась от родной страны.

Она пыталась объясниться перед соотечественниками, признавалась им в любви, однако предательства певице, которую в России считали национальной гордостью, не простили.

Взрывной волной негатива от россиян задело и Эйвазова, хотя он как раз не был замечен в антироссийских заявлениях и попытках порвать связи с Россией.

Более того, в отличие от супруги, азербайджанский тенор продолжил появляться в российских музыкальных проектах и гастролировать по городам страны с концертами.

Однако, безусловно, сделав ставку на Запад, Нетребко существенно ограничила Эйвазову возможность выступать и зарабатывать в России.

Возможно, сейчас, избавившись от статуса «мужа изменницы Родины», певец попытается возобновить карьеру в России. Тем более, что особой неприязни к нему россияне, похоже, не испытывают.

Когда в марте этого года случилась трагедия в «Крокус Сити Холле», Эйвазов в социальной сети выразил соболезнования родным погибших и всем пострадавшим от действий нелюдей.

В отличие от той же Нетребко, которая просто проигнорировала горе соотечественников. Видимо, опасаясь, что западные друзья и поклонники не оценят ее патриотического порыва.