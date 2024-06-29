Не по стопам: сын сбежавшего Макаревича* Иван огорошил россиян заявлением

Тем, что дети российских знаменитостей идут по стопам своих родителей, сегодня особо не удивить. Если случаи, когда наследник либо бежит от схожести, либо наоборот — стремятся к ней.

Однако есть и в определенном смысле и уникальные истории. Например, сын основателя советской рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* Иван.

Юноша начал себя реализовывать на сцене, развиваться творчески, как и отец в те же годы, однако он не опустился до провокационных заявлений о родной стране.

Иван Макаревич тихо, без излишнего привлечения внимания занимается своей жизнью и не стремится дестабилизировать настроения в обществе.

Знаменитый отец-музыкант имеет от разных женщин несколько детей. Сына Ивана ему родила 30 июня 1987 года вторая жена — Алла Голубкина.

Артист в силу своего свободолюбивого нрава с трудом переносил появление наследника — то ему мало тишины, чтобы писать новую музыку, то внимания от молодой жены стало недостаточно.

Сперва Макаревич-старший уезжал от своей семьи загород, там и творил. А позже и вовсе изъявил желание уйти из семьи в погоне за новыми впечатлениями.

Будучи умной и мудрой женщиной, Алла Голубкина не стала скандалить и предъявлять публичные претензии вольнодумному мужу.

Ей удалось сохранить с ним нейтральные отношения, что позволило наследнику Ивану расти в иллюзии полной семьи.

Наследник музыканта воспитывался в ощущении, что оба родителя рядом, и, вроде бы, папа их не бросил.

«Отец помогал мне финансово, и я этого не скрываю, но машины и квартиры или дорогие студии звукозаписи не дарил», — рассказывал он.

Иван признавался, что одно из любимых воспоминаний из его детства — это квартира бабушки в поселке Рублево.

Вечером они смотрели телевизор и пили чай, а потом ходили гулять. Контакт у них сложился спокойный и размеренный, без принуждений и каких-либо претензий, как это часто встречается.

Есть несколько версий, кем мечтал стать Иван. В сети есть информация, что наследник мечтал стать пекарем.

В случае, если у него не сложится актерская карьера, он непременно займется своей пекарней, как-то в шутку он признался. Поговаривали, что мальчик грезил о работе дирижера — ему хотелось «управлять» музыкой.

«Я всю жизнь считал, что настоящее творчество рождается только из тоски и грусти. У меня и музыка грустная, и фильмы, где я снимаюсь, не сказать чтобы веселые, и персонажи часто далеки от привычных хороших парней.

Творчество для того и существует, чтобы все это в нем проявлялось», — рассказал однажды для интервью с «Известиями» Иван Макаревич.

В итоге юноша после неудачной попытки поступил в Школу-студию МХАТ. Однако, будучи уже студентом, он не мог найти общий язык с руководителем курса советским и российским актером театра и кино Константином Райкиным.

Однажды Макаревич-младший признался, что зла на преподавателя не держит. Иван, мол, понимает, что у творческих людей часто расходятся принципы и взгляды, и ничего страшного в этом нет.

Молодой человек захотел сохранить честь и достоинство, чтобы не опускаться до публичных унижений и высказываний в адрес старших наставников.

Потом Макаревич поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. Параллельно он стал появляться в кинокартинах, и его стали узнавать все больше и больше людей.

К слову, поговаривают, что Иван принципиально отказывается от протектората фамилии известного отца. Мол, юное дарование стремится добиться всего своим талантом.

Актерской деятельностью творческий потенциал Ивана не ограничился. Юноша, известно, работает и над своим брендом одежды.

«Мы уже приступили к производству, но начался карантин. Не могу сейчас докупить нужные ткани, из-за этого пришлось все поставить на паузу. Думаю, к концу лета — началу осени удастся вернуться к этому делу.

Да и как-то неэтично шить одежду в такое трудное для планеты время, душа не позволяет», — признался несколько лет назад Иван Макаревич.

К слову, юноша не скрывает, что периодически переключается с одной деятельности на другую. Ему нравится реализовывать себя в разных творческих направлениях.

«Вот начался карантин — и два месяца не было никаких съемок, так что я все это время писал музыку. Потом начинаются съемки — и в это время спокойно продается уже придуманная и отшитая коллекция.

Пока эти волны сочетаются — все круто. Не хочу рвать себя на куски, чтобы все успеть. Если меня зовут на классный долгий проект, откладываю музыку без всякой грусти. Ничего страшного, вся жизнь впереди», — так оптимистично оценивал Иван свою способность не зацикливаться на одном проекте.

Помимо творческих свершений, которые, охотно верится, Иван Макаревич достигает без отцовского наставления, особое внимание общественности вызывает его личная жизнь.

Ходили слухи, что у юноши был роман с эксцентрично известной актрисой Настасьей Самбурской, с которой они вместе учились.

Якобы, девушка в студенческие годы хотела снять квартиру, а Иван представил ей одну из комнат у себя дома.

После этого эпизода начали распространяться слухи об их отношениях. Однако, позже паре удалось всех убедить, что их роман — выдумка буйных фантазий сплетников.

Немалые разговоры вокруг его персоны вызывают и его общественные взгляды.

За все это время Иван Макаревич не комментировал скандальные выходки сбежавшего папаши, а свое отношение к мировым событиям старается держать при себе и не привлекать к себе внимание громкими словами, как это делает Макаревич-старший.

«Честно скажу, что понятие о еврействе напрочь отсутствовало в нашей семье. Никто, конечно, наши корни не скрывал, просто об этом не говорили, не было нужды, и никакого „ощущения еврейства“ в моей жизни не присутствовало», — рассказал два года назад Иван Макаревич порталу «Цимес».

И даже не подозревал, что жестко подставит отца этой фразой. Ведь Макаревич-старший после эмиграции из всех щелей выл, что еврей до мозга костей. В общем, как выяснилось, врал.

Тогда же юноша и признался, что живет один, еду готовит себе сам. Макаревич-младший честно признается, что он — домашний человек. Более милого места душе, чем его спальня, Иван еще не нашел.

Да и готовить ему особо замысловатые блюда не приходится. Макаревич-младший заявлял, что не ест мясо и придерживается здорового образа жизни.

«Стараюсь вести здоровый образ жизни, лет с 17 я вегетарианец, не тянет есть мясо. К тому же не пью, не курю, наркотики не люблю. В спортивный зал хожу, иногда занимаюсь джиу-джитсу, по возможности, когда получается», — сказал он MK.RU.

Согласно данным некоторых СМИ, Иван Макаревич живет в московской квартире на Ленинском проспекте.

Там ему принадлежит две трети площади. Их переписал в прошлом году сбежавший музыкант-отец.

Поговаривают, что сама квартира совсем небольшая — всего 56,6 квадратных метров. Некоторые СМИ ее оценили в 27 миллионов рублей.

Недавно Иван появился на публике в Москве. Юноша приехал на церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров и рассказал, что хочет теперь заняться режиссурой.

«Я сейчас стал режиссерствовать сам и понял, насколько это по-другому работает, когда ты как актер на это смотришь как режиссер. Иногда вроде бы все хорошо, но ансамбль не складывается», — поделился своими новыми мечтами Иван Макаревич.

Об эмиграции юноша пока не размышляет. Свои потенциал он хочет реализовать в родной России, где и родился.

Так или иначе, Макаревич-младший принял решение достойно развиваться как творческая личность без лишних скандалов, которые ни репутации, ни уважения его образу не добавят. Видимо, удрученный отцовским опытом, он это понимает, как никто другой.

* — признан в РФ иноагентом.