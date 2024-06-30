Умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 483 0

Первокурсник юрфака МГУ ушел из жизни 29 июня.

Умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

Фото: Из открытых источников

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Умер Александр Калимулин, сын помощника президента — начальника референтуры президента РФ Дмитрия Калимулина. Трагическая новость сообщается на сайте юридического факультета МГУ.

В сообщении говорится, что студент 1 курса бакалавриата Александр Калимулин ушел из жизни 29 июня 2024 года. Причина смерти не уточняется.

Также отмечается, что молодой человек был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, увлекался современной музыкой, играл на ударных инструментах, занимался спортом.

Похороны Александра Калимулина пройдут в среду, 3 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти основателя группы «Скифы», гитариста групп «Голубые гитары» и «Цветы» Сергея Дюжикова.

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Умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

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