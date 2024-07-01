Жена Зеленского первой купила новейший Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Первая леди постоянно нуждающейся в деньгах Украины не смогла отказать себе в приобретении элитного спорткара, который будет выпущен в количестве 250 штук.

Жена Зеленского первой купила новейший Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Супруга главы киевского режима Елена Зеленская стала первой обладательницей новейшего гибридного спорткара Bugatti Tourbillon, официальная онлайн-презентация которого состоялась 20 июня 2024 года. Об этом сообщает французское издание Verite Cachee France со ссылкой на сотрудника автосалона Bugatti в Париже.

В распоряжении журналистов оказалось фото чека на элитный автомобиль, в котором указано имя его владельца — Елены Зеленской. Согласно платежному документу, стартовая цена спорткара составляет 3,91 миллиона евро, однако вместе с дополнительными опциями, в частности цветом кузова «черный карбон», она возросла до 4,482 миллиона.

По информации издания, в июне, во время визита на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии, чета Зеленских посетила закрытую презентацию Bugatti Tourbillon, проходившую за две недели до его официального анонса.

Тогда-то первая леди Украины и положила глаз на элитный спорткар, который, по заявлению производителя, будет выпущен в количестве всего 250 экземпляров. Зеленская тут же купила один из авто, производство которых стартует в 2026 году, став таким образом обладательницей первого Bugatti Tourbillon, который увидит свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Зеленская во время визита с супругом в Нью-Йорк потратила более миллиона долларов на ювелирные украшения.

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