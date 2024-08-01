ФСБ опубликовало видео обмена заключенных из аэропорта Анкары

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Владимир Путин помиловал 13 человек. На Родину вернулось восемь россиян.

Фото, видео: ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Кадры процесса обмена заключенных в аэропорту Анкары были опубликованы ФСБ. На них видно как осужденных, доставленных из РФ, сажают в автобусы. Также на кадрах — российские граждане, которые летят на Родину.

Фото, видео; ФСБ РФ; 5-tv.ru

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, вернулись на родину. Взамен Владимир Путин помиловал 13 человек, осужденных ранее в России. Среди них американский журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева*, Лилия Чанышева*, Вадим Останин**, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров* и Олег Орлов*, а также осужденные за госизмену граждане Германии и России Кевин Лик и Демури Воронин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили покинувшим страну гражданам. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков посоветовал врагам, покинувшим Россию, оставаться за рубежом.

*признан иностранным агентом на территории РФ

** — признан террористом и экстремистом на территории России

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