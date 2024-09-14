Шикарная свадьба предположительно дочери замглавы Росреестра Москвы попала на видео

По интернету расходятся кадры с пышной свадьбы предположительно дочери замглавы Росреестра Москвы Сергея Исмунца и племянника экс-главы Владикавказа. Имена молодоженов — Элина и Юрий.

Площадкой для торжества молодожены выбрали базу отдыха «Альпина парк» в Северной Осетии. Как рассказал источник 5-tv.ru, флористам потребовалось четыре дня, чтобы украсить пространство цветами и декором.

По данным ряда СМИ, свадьба обошлась, предположительно в 400 миллионов рублей. Только на украшения могло уйти порядка 250 миллионов рублей.

В беседе 5-tv.ru работник ресторана подтвердил, то затрачены на торжество был сотни миллионов. Примечательно, что весь персонал, задействованный на свадьбе и при подготовке к ней, подписывал документы о неразглашении, предусматривающие штраф размером один миллион рублей.

Источник сообщил, что шатер был установлен за 35 миллионов. Для это приезжали фуры из Москвы. Рабочие потратили на установку ночь.

Выступали на празднике молодых, судя по видео, попавшим в социальные сети, рэпер Баста и певец Сосо Павлиашвили. Ведущим на свадьбе был народный артист РФ Николай Басков.

Также, по данным источника, свадьба была оплачена родственниками со стороны невесты.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обошлась свадьба фигуристки Трусовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ