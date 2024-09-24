Развод с Яном Абрамовым мешает артистке заниматься благотворительностью.

Не смотря на тяжелый разрыв с мужем, Алсу продолжает помогать нуждающимся. Сейчас певица собирает деньги на лечение восьмилетнего мальчика Вити Ивко, пишет 7Дней.ru.

У ребенка смертельный диагноз — миодистрофия Дюшенна (наследственная, мышечная дистрофия). Единственный шанс на спасение — операция за 256 тысяч рублей за границей.

«Очень нужна помощь малышу!»— обратилась певица к своим фанатам.

Алсу сама многодетная мама, у нее две дочки и сын, которые после развода с Яном Абрамовым остались с ней. Изначально артистка планировала остаться с бывшим мужем в дружеских отношениях, но его поведение переубедило знаменитость.

Певица сообщила, что адвокат экс-супруга пытался очернить ее репутацию. Он с Абрамовым якобы распространяют клевету, что нарушает профессиональную адвокатскую этику.

Основной проблемой развода стал раздел совместно нажитого имущества, которое эксперты оценили в десять миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу обвинила адвоката бывшего мужа во лжи.