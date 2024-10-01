В «Русском лото» разыграют миллиард рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Розыгрыш состоится 20 октября.

В «Русском лото» разыграют миллиард рублей

Фото: Пресс-служба «Столото»

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20 октября состоится праздничный тираж лотереи «Русское лото», в котором будет разыгран 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

В пресс-службе распространителя отметили, что участников ждет множество денежных призов, включая призы в размере 1 млн рублей. Выигрышными при этом будут два билета из трех.

«Первый тираж „Русского лото“ состоялся 16 октября 1994 года. Именно тогда зародилась в России хорошая семейная традиция — собираться с друзьями и близкими, чтобы разделить эмоции от воскресного розыгрыша. Только за последние 10 лет благодаря „Русскому лото“ появилось более 3 300 миллионеров, а трижды был выигран самый крупный приз в истории российских лотерей — 1 млрд рублей. Общая сумма разыгранного призового фонда „Русского лото“ за эти годы превысила 68 млрд рублей», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Басанович отметила, что праздничный тираж приурочен к 30-летнему юбилею лотереи и пожелала удачи всем участникам розыгрыша.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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