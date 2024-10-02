«Злостное уклонение»: за что Марату Башарову грозит арест

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Адвокат Власова: актеру Марату Башарову грозит административный арест

«Злостное уклонение»: за что Марату Башарову грозит арест

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Только за два года актер получил более 600 штрафов.

Актеру и телеведущему грозит административный арест за нарушение правил дорожного движения (ПДД) более 600 раз. Об этом рассказала адвокат Ольга Власова в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Прежде, писал PostNews, с начала 2024 года Башарова оштрафовали 308 раз на сумму 136,4 тысячи рублей. Это больше, чем в прошлом году. А всего с сентября 2022 года на Башарова выписали 618 штрафов на 273,7 тысяч рублей. Актер почти все, кроме четырех, уже оплатил.

Также отмечается, что Башаров - любитель погонять (553 штрафа за превышение скорости). Также он не соблюдал требования знаков или разметки и проезжал на красный цвет светофора.

Как заявила адвокат Власова, за такое количество штрафов Башарова могут привлечь к аресту на срок до 15 суток. Другой мерой наказания могут стать принудительные работы.

«Обычно злостное уклонение от уплаты штрафов подразумевает такой побочный эффект, как привлечение в ход судебных приставов и судебной волокиты», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Мария Погребняк получила штрафы за парковку на более чем 120 тысяч рублей. По мнению знаменитости, настоящая проблема — в бюрократии. По словам звезды, вообще она имеет право на бесплатную парковку, так как является многодетной матерью. Однако совсем забыла, что статус этот необходимо подтверждать ежегодно.

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