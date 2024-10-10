«Это бриллиант»: сборная России первой увидела фильм о легендарном футболисте Федоре Черенкове

Совсем немного времени остается до выхода на большие экраны биографической драмы о легендарном спартаковце Федоре Черенкове. Накануне прошел премьерный показ, и первыми зрителями стали игроки и тренеры национальной сборной России. Многие из них только слышали о том, как играл Черенков. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, как они оценили фильм.

Благодаря этому щуплому парню небольшого роста в красно-белой футболке многие полюбили «Спартак». Чтобы вживую увидеть, как он играет, в столицу приезжали болельщики со всех уголков большой страны.

Футбольные функционеры описывали игру Федора Черенкова одним словом — бриллиант. В 1980-е и 1990-е фамилию Черенков знали в каждом городе, в каждом дворе. Его любили даже болельщики принципиальных соперников «Спартака». Но при всей этой мегапопулярности блондин Федя был очень скромным.

«Меня поразила его скромность. Но когда я начал с ним тренироваться, играть, я понял, что в футболе у него скромности нет», — говорит помощник главного тренера сборной России по футболу, партнер Федора Черенкова по команде Виктор Онопко.

Премьерный показ биографической драмы прошел накануне в Москве. Первыми на большом экране фильм о жизни легендарного Федора Черенкова увидели те, кто играл с ним на одном газоне, и те, кто вдохновлялся в детстве и юности игрой легендарной спартаковской «десятки» — это игроки и тренеры главной команды страны.

Такой киносеанс для игроков сборной устроили создатели фильма. Тренерский штаб был не против: матчей у команды на октябрьском сборе нет, а просмотр фильма о такой личности как Федор Черенков — это хорошее учебное пособие для молодых футболистов.

«Это очень большой труд. Человек, который очень много работал, чтобы добиться подобных успехов в большом футболе. Я думаю, что он мотивировал достаточно много молодых ребят и был для многих кумиром», — говорит игрок сборной России по футболу и ФК «Спартак» Даниил Хлусевич.

Биографическая драма рассказывает зрителю не только о становлении Черенкова как футболиста. В фильме затрагивают тему борьбы спортсмена с психическим расстройством. Именно из-за этой болезни так и не сбылась мечта всей его жизни — сыграть на чемпионате мира.

Весь фильм футболисты сборной России не могли скрыть эмоций. Картина никого не оставила равнодушным.

«Пережить это на экране очень интересно и познавательно. Безусловно, история семейная: как переживала жена, ребенок. Безусловно, дорогого стоит. Замечательно снято», — говорит игрок сборной России по футболу и ФК «Локомотив» Илья Лантратов.

Главную и самую важную оценку фильму дал наставник сборной Валерий Карпин, который много лет играл на одном поле с Черенковым.

«Там все правда, все реально. Все те моменты, когда ты понимаешь, что все это реально, и даже некоторые моменты, ты присутствовал при этом, то еще больше как бы накатывает», — говорит главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Фильм снимали в Белоруссии. Многие стадионы там не изменились с советских времен, что помогло передать атмосферу той эпохи. Кроме того, с актерами работали профессиональные спортсмены.

«Ни один актер, как оказалось, не в состоянии убедительно выглядеть в кадре, когда идет речь о футболе. Это определенные требования к фигуре, определенные требования к качеству игры. Если бы не было ребят во главе с Романом Воробьевым и Александром Бородюком, тренером, которые все это ставили, то, мне кажется, фильм был бы не настоящим», — говорит генеральный продюсер фильма «Федя. Народный футболист» Илья Казаков.

Идея создать фильм о народном футболисте Черенкове родилась в продюсерском центре «Сделано в «Дело». Официальный прокатчик — компания «НМГ Кинопрокат», входящая в состав Национальной Медиа Группы. Биографическая драма о Федоре Черенкове на больших экранах — с 31 октября.