Российские школы переходят на удаленку из-за вспышки пневмонии

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Как и в прошлом году, возбудителем инфекции стала бактерия Микоплазма.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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В начале — о массовом карантине, на который закрывают школы по всей стране. Причина — вспышка пневмонии. С 21 октября на дистанционное обучение переходят все школьники Пскова — в городе выявлено 2200 случаев ОРВИ.

В онлайн-формате теперь уроки и в Ханты-Мансийске. В Екатеринбурге пневмония уже стала причиной заболеваний тысяч школьников. Там закрыты десятки учебных заведений. Удаленку частично вводят и в Красноярском крае. Растет число заболеваний в Кузбассе и Томской области.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения режима изоляции. Что касается возбудителя инфекции, как и в прошлом году, им стала бактерия Микоплазма. Ее опасность в том, что она распространяется на сердце, мозг, почки и печень, а также суставы.

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