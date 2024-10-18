Российские школы переходят на удаленку из-за вспышки пневмонии

В начале — о массовом карантине, на который закрывают школы по всей стране. Причина — вспышка пневмонии. С 21 октября на дистанционное обучение переходят все школьники Пскова — в городе выявлено 2200 случаев ОРВИ.

В онлайн-формате теперь уроки и в Ханты-Мансийске. В Екатеринбурге пневмония уже стала причиной заболеваний тысяч школьников. Там закрыты десятки учебных заведений. Удаленку частично вводят и в Красноярском крае. Растет число заболеваний в Кузбассе и Томской области.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения режима изоляции. Что касается возбудителя инфекции, как и в прошлом году, им стала бактерия Микоплазма. Ее опасность в том, что она распространяется на сердце, мозг, почки и печень, а также суставы.