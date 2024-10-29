Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление украинских сил
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Украинские националисты продолжают нести большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» поразил укрепления с Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Заняв огневую позицию, артиллеристы произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами, уничтожив несколько единиц военной техники и живую силу противника в районе ее сосредоточения.
РСЗО «Ураган» уже давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны: бойцы отмечают особую проходимость, простоту конструкции и боевую эффективность системы.
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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