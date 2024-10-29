Украинские националисты продолжают нести большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» поразил укрепления с Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Заняв огневую позицию, артиллеристы произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами, уничтожив несколько единиц военной техники и живую силу противника в районе ее сосредоточения.

РСЗО «Ураган» уже давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны: бойцы отмечают особую проходимость, простоту конструкции и боевую эффективность системы.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.