Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО

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Игорь Рязов
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Опубликовано видео, как расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление украинских сил

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские националисты продолжают нести большие потери на поле боя — как в живой силе, так и в военной технике.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» поразил укрепления с Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Заняв огневую позицию, артиллеристы произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами, уничтожив несколько единиц военной техники и живую силу противника в районе ее сосредоточения.

РСЗО «Ураган» уже давно зарекомендовала себя с наилучшей стороны: бойцы отмечают особую проходимость, простоту конструкции и боевую эффективность системы.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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