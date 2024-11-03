Никита Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал
Режиссер считает, что журналист пробрался обратно в медиапространство «не просто так».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Режиссер Никита Михалков возмутился возвращению журналиста Владимира Познера на Первый канал. На эту тему он порассуждал в своем шоу в сети.
Михалков рассказал, что ранее в одном Telegram-канале проводился опрос о возвращении Познера на ТВ и большинство респондентов были против такой затеи. К тому же, режиссер вспомнил о словах Познера, который ранее утверждал, что не чувствует себя русским человеком и что в России его держит только работа.
«Тогда патриотом какой страны себя считает Владимир Познер?» — интересуется Михалков.
Также режиссер добавил, что покойный Михаил Задорнов называл Познера «гениальным предателем». Аргументировал он это тем, что Познер пренебрежительно относился к русским, но при этом не хотел жить заграницей.
Никита Михалков уверен, что Познер возвращается на Первый канал «не просто так». Но предположений режиссер пока не выдвигает.
Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Никита Михалков об уважении к культурам разных народов РФ.
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