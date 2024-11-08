«Сосуды как мешки»: чем опасен распространяющийся по РФ вирус Коксаки

В последнее время в СМИ все чаще стала появляться информация о вспышках этого заболевания по всей стране.

Вирус Коксаки — разновидность энтеровирусов, это инфекционное заболевание, которое, по большей части, вызывает поражение кожи и слизистых. Чтобы избежать заражения, следует придерживаться простых правил гигиены: тщательно мыть руки и проводить влажную уборку. О том, что еще необходимо знать про это заболевание, и как уберечь себя от негативных последствий, рассказали эксперты в беседе с 5-tv.ru

Врач-педиатр Лусине Чеботарева отметила, что вирус Коксаки, о котором в последнее время стали активно говорить все СМИ — совсем не новый, но прививок от этого недуга пока что нет.

Каждый год можно наблюдать вспышки этого вируса, при этом ежегодно появляется новая его разновидность. По этой причине лечения, направленного на устранение самого вируса у нас нет.

«То есть побороться с вирусом мы никак не можем, противовирусные лекарства не работают. Только симптоматическая терапия: сбиваем температуру, обрабатываем элементы сыпи успокаивающими лосьонами или спреями, боль в горле и на слизистой рта можно снимать чем-то холодным. Дополнительного обследования обычно не требуется, потому что сыпь достаточно типична», — говорит Чеботарева.

Чаще всего это заболевание поражает детей, посещающих садик и школу, по словам эксперта, обычно малыши до года переносят вирус достаточно легко. Взрослые тоже могут заболеть.

Стоит отметить, что у каждого ребенка характерные симптомы могут быть в разных локализациях. Например, одним из ярких признаков вируса Коксаки является появление сыпи на коже.

При этом у детей она может появляться как в горле, на слизистой рта, так и на ладонях, стопах, на ягодицах, а у кого-то и вовсе элементы сыпи распространяются по всему телу. У кого-то вообще может за время болезни появиться лишь один-два элемента сыпи, отмечает педиатр.

Чтобы уберечь себя и своего ребенка от этого вируса, стоит не пренебрегать лишний раз базовыми правилами гигиены, о которых каждый знает еще с самого детства.

«Влажная уборка, мытье рук, использование санитайзера, не пить воду из бассейнов на отдыхе, пить лучше бутилированную воду, мыть фрукты, а также поменьше посещать „детские комнаты“ потому что вирус передается через игрушки. В детском саду ребенок тоже будет заражаться при контакте с детьми и при контакте с игрушками, которые потрогал болеющий ребенок», — рассказала Чеботарева.

Специалист считает, что разновидность вируса в этом году не будет принципиально отличаться от предыдущих, максимум симптоматика может быть более ярко проявлена.

В редких случаях это заболевание может дать осложнение на сердце или менингит, а также присоединение кожной бактериальной инфекции на элементы сыпи, отмечает педиатр. Поэтому каждый родитель должен знать, на что обратить внимание, и когда обратиться к врачу.



5-tv.ru

Поражение сосудов

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал подробнее о том, как вирус поражает человеческий организм.

Как отметил специалист, Коксаки — это, в основном, детский недуг, но и взрослые также имеют риск заболеть, но у них заболевание может протекать легче.

Прежде всего, вирус опасен тем, что поражает сосудистую систему, отмечает эксперт.

«Вирус, который начинает проявляться в детском организме, он проявляется именно как синдром Коксаки, потому что у них страдают сосуды», — говорит Кондрахин.

Что касается лечения, то, как правило, оно проводится в домашних условиях.

«Человек должен находиться дома, получать базисную терапию, пить противовоспалительные и так далее. Но когда появляются какие-то изменения, дополнительно могут иммуноглобулины подключать — тогда это отдельная история, поэтому здесь не так все просто», — говорит врач.

Кроме того, должен контроль со стороны кардиологов, потому что у детей начинают появляться маленькие аневризмы по всему организму.

«Настолько сосуды реагируют, что они превращаются в эти „мешки“, и их очень много по всему организму», — объясняет терапевт.

Ситуация в стране

В последние несколько недель в СМИ стало появляться много информации про вспышку вируса Коксаки по всей России. Не так давно 44-летняя беременная жительница Подмосковья умерла, предположительно, от вируса Коксаки. Однако Минздрав Подмосковья информацию о смерти женщины непосредственно из-за этого заболевания не подтверждает.

Известно, что незадолго до трагедии женщина жаловалась на ухудшение самочувствия. Она обратилась к врачам, когда у нее появились признаки желтухи. Однако, несмотря на все усилия врачей, сохранить ей жизнь не удалось.

Чаще всего этот недуг привозят туристы, отдыхающие за рубежом. Он немного схож с ротавирусом, но последствия его куда более серьезные.

Кроме того, в СМИ также появлялась информация, что в российских школах зафиксированы случаи заболевания детей этим вирусом. Например, подобные случаи были выявлены на Кубани и в Татарстане. Пока что официальной информации о ситуации в стране с заболеваемостью вирусами Коксаки нет.

Роспотребнадзор отреагировал на эти новости, заявив, что ведомство взяло под контроль проведение утренних фильтров в школах и детских садах. Также ведомство запросило у Минздрава Турции данные о жалобах туристов из РФ на неизвестный вирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Мясников рассказал про вирус Коксаки.