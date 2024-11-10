Обитает в животе: как в организме развивается вирус Коксаки

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Вирус Коксаки развивается в животе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ERS/Андрей Эрштрем;5-tv.ru

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Его обнаружили уже в девяти регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Петербурге и на Кубани.

Откуда-то из-за границы после осенних каникул в Россию снова завезли вирус Коксаки. Его обнаружили уже в девяти регионах страны, в том числе в Москве, Подмосковье, Петербурге и на Кубани.

Роспотребнадзор запустил горячую линию. Как только эту напасть не называют: и «турецкий вирус», и «летний грипп», и болезнь «рука-нога-рот» (по самому яркому симптому, когда сперва красная сыпь появляется на руках, потом на ногах, потом во рту).

Сам вирус, при этом, вообще, живет в животе и оттуда поражает разные органы.

Никакого специального лечения от этого вируса нет, рекомендации как при обычном недомогании, главное — сократить контакты, не распространять заразу. Ну, и руки мыть.

Вирусологи отмечают, что Коксаки и ранее завозили в Россию, были вспышки, может не такие массовые, но эпидемии какой-то не ожидают. Впрочем, в тех российских регионах, где уже выявлены заболевшие, рекомендовали усилить контроль в школах и детских садах на входе.

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