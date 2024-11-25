Хладнокровные авантюристы: «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых перспективных футболистов

В России представили имена будущих звезд футбола. Издание «Спорт-Экспресс» провело масштабное исследование, чтобы составить рейтинг 55-ти самых одаренных и перспективных футболистов страны.

В список вошли игроки 2005–2007 годов рождения. Как выбирали спортивные таланты, узнал корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Им нет и 20, а их имена уже скандируют на стадионах. Новая футбольная молодежь — будущее российского спорта. 17-летний Виктор Окишор покоряет сердца фанатов клуба «Динамо».

«Не стесняемся на футбольном поле даже с кем-то поспорить, свобода какая-то, я так думаю», — заявил полузащитник футбольного клуба «Динамо» Виктор Окишор.

Хладнокровные авантюристы — так сегодня называют новое поколение футболистов. Рейтинг самых перспективных составили в издании «Спорт-Экспресс» — 55 игроков, в чьем таланте сомневаться не стоит.

Рейтинг составлен на основе мнений футбольных тренеров, скаутов и экспертов. Возглавил топ без всяких сомнений 19-летний Алексей Батраков. Перспективный полузащитник — уже звезда премьер-лиги. Его стоимость всего за несколько месяцев выросла почти в семь раз.

«Хочешь себя, конечно, проявить. Иногда тяжело что-то показать в техническом оснащении, но за счет желания, за счет старания ты раскрываешь свой потенциал», — рассказал полузащитник ФК «Локомотив» Алексей Батраков.

В аналогичном возрасте даже такие легенды, как Аршавин и Павлюченко, не могли похвастаться такими результатами — восемь результативных действий всего за шесть матчей.

Выйти на поле, на огромном стадионе, да еще и под овации болельщиков, — это, пожалуй, мечта каждого юного футболиста. Но нередко мечта разбивается о суровую реальность: большой спорт — это большая ответственность, потому футболист должен быть готов не только физически, но и морально.

К примеру, как воспитанник «Спартака» Денис Давыдов, которого некогда называли российским Месси. Техничный, подававший большие надежды, он завершил карьеру уже в 29 лет, далеко не на пике. Потому еще один спартаковец Александр Мостовой говорит, прогнозы на будущее новой молодежи делать рано.

«В любом виде спорта никто не может загадывать на будущее, потому что кто знает, когда молодой парень. Потому что я за свою карьеру видел очень много молодых футболистов и сам был молодым. Мне же никто не говорил, что через пять лет буду звездой», — отметил экс-игрок «Спартака» двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

Эксперты уверены, что уровень молодых футболистов в России сейчас как никогда высокий. Во-первых, стало больше внутренних юниорских турниров. Во-вторых, легионеров в РПЛ стало гораздо меньше.

«Меньше игроков теперь распыляется, скажем так, не доходят до команд мастеров, потому что эти команды мастеров больше в них заинтересованы. Поэтому то, что уровень растет, — это естественный порядок вещей. Мы ориентируемся на свои ресурсы, эти ресурсы стали давать результат», — сказал комментатор Александр Кузмак.

И уже видно, как помолодел российский футбол. В 2015 году наша премьер-лига была самой старой в мире со средним возрастом 27 лет. Сейчас — почти на два года моложе. И, судя по конкуренции в юниорских лигах, тенденция сохранится.

«В той же Молодежной футбольной лиге, в Юношеской футбольной лиге на всех уровнях постоянно меняется чемпион. Это говорит о том, что 100% лидирующей академии нет», — отметил шеф отдела информации издания «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов.

Впрочем, по другим показателям — количеству успешных воспитанников — лидирует «Локомотив».

«Во-первых, очень хорошо, что „Спорт-Экспресс“ уделяет этому внимание, потому что мы все внимательно следим за молодежью, это наше будущее. Мы в клубе работаем таким образом, что на рейтинги не ориентируемся, а ориентируемся на то, как футболист себя проявляет на футбольном поле. Наверное, это самый главный показатель и практики, и качества игры молодого игрока», — сказал генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко.

И он продолжает расти. За год в футбольные секции поступили около 100 тысяч человек. Всего же в России, по официальным данным, почти пять миллионов человек занимаются этим видом спорта.