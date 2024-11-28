«Удобство для людей»: как окружающий мир реагирует на искусственный интеллект

Сейчас специалисты работают над адаптацией машинного разума к окружающей среде.

Специалисты «Т-Технологий» занимаются исследованиями искусственного интеллекта, привлекая к работе молодых специалистов и даже талантливых школьников. В беседе с 5-tv.ru на IV конгрессе молодых ученых в Сириусе директор департамента базовых технологий инженерных практик, вице-президент «Т-Банка» Игорь Маслов заявил, что компания производит технологии, которые пользуются спросом у людей.

«Группа компаний „Т-Технологии“ уже более 18 лет инвестирует в развитие инновационных продуктов. Мы создали один из лучших финтехов — это „Т-Банк“, инновационный оператор „Т-Мобайл“ и считаем, что создание современных, удобных и пользующихся успехом продуктов для людей — это путь к созданию технологических продуктов. Мы работаем не только с людьми, которые выходят на рынок, но и очень плотно работаем с молодыми ребятами. Сейчас порядка 30-40% наших инженеров — это люди, которые после университета пришли к нам и продолжают у нас работать», — подчеркнул Маслов.

По его словам, компания работает с талантливыми школьниками, готовит их к олимпиадам. Позже специалисты продолжают взаимодействовать уже со студентами, аспирантами.

При этом руководитель «Т-Банка» AI Research Даниил Гаврилов заявил, что компания работает в направлении Reinforcement Learning (обучение с подкреплением), которое позволяет исследователям наблюдать за технологиями в условиях реального времени. Такие методы, как отметил Гаврилов, могут пригодиться в робототехнике.

«Если очень упрощенно, то это достаточно простая среда, которая строит задачи для искусственного интеллекта, которые во многом отличаются не только по тому, что нужно сделать, но и то, как окружающий мир реагирует на действия искусственного интеллекта», — подчеркнул Гаврило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп планирует создать должность «царь искусственного интеллекта».