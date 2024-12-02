В «Русском лото» снова разыграют «Новогодний миллиард»

Реклама. Рекламодатель Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» ИНН 7715918994, erid: 2VfnxwsPLWt

Традиционный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» будет проведен в прямом телеэфире в 15:30 по московскому времени 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

Новогодний 1604-й тираж приурочен к 30-летнему юбилею «Русского лото». Главный приз составит 1 млрд рублей, а всего будет разыгрываться более 3 млрд рублей. Помимо главного приза, в «Новогоднем миллиарде» будут разыграны не менее 100 призов по 1 млн рублей, а также множество других денежных призов.

«Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи „Русское лото“. „Новогодний миллиард“ — не просто самый ожидаемый тираж года „Русского лото“, он уже давно по праву сам стал доброй традицией и атрибутом Нового года. В этом году „Новогодний миллиард“ по случаю 30-летнего юбилея „Русского лото“ станет щедрым, как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! А это значит, что победителей будет очень много. Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

«Новогодний миллиард» остается единственным лотерейным розыгрышем в стране, где победитель может стать лотерейным миллиардером.

Шансы на то, что выигрыш главного приза в 2025 году достанется одному человеку, составляют более 60%. Однако есть и вероятность (40%), что миллиард поделят несколько победителей. Кроме главного приза, в этом розыгрыше также будут разыграны другие крупные суммы. Например, в 2021 году в «Новогоднем миллиарде» впервые в истории лотереи было разыграно 1000 призов по 1 миллиону рублей. За всю историю лотереи ее участники выиграли уже более 18 миллиардов рублей. Самый крупный приз — 1 миллиард рублей — уже трижды достался одному человеку: в 2020, 2023 и 2024 годах.

Лотерея «Новогодний миллиард» привлекает миллионы участников, ведь каждый билет имеет равные шансы на выигрыш. Это событие стало настоящей традицией для многих россиян, которые в первый день Нового, 2025 года смогут вновь испытать свою удачу за любимым розыгрышем.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.