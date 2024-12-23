Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 437 0

На нем также висят неоплаченные штрафы ГИБДД.

Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Влад Бумага задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти один миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На нем висит долг перед государством в размере 974 913 рублей. Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей. В отношении блогера возбуждено дело об административном правонарушении.

В конце ноября ФНС заблокировала счета компании другого блогера — жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Согласно полученным сведениям, речь идет об ООО «Фэмэли Фест», занимающейся торговлей одежды. Самойлова является ее учредителем и руководителем.

ФНС приняла решение о приостановке операций по счетам компании 16 сентября 2024 года. Основанием стало непредставление расчетов сумм налога на доходы физических лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей — обжаловал решение суда о банкротстве жены. Заявление о своей неплатежеспособности блогер подала в ноябре.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:51
В Москве загорелся склад с пластиковой продукцией
9:38
«Я транжира»: Наталья Подольская скрывает свои траты от мужа
9:24
Не стоим на месте: глава «Ростеха» рассказал о ходе модернизации и производства Ту-160М
9:11
На военной базе в Южной Корее прогремел взрыв
8:54
Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей
8:38
Уборку мазута приостановили из-за сильного шторма на побережье Кубани

Сейчас читают

Су-34 бомбит ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год