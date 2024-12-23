Блогер Влад Бумага задолжал ФНС почти 1 миллион рублей

Блогер Влад Бумага задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти один миллион рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На нем висит долг перед государством в размере 974 913 рублей. Кроме того, блогер не платит штрафы ГИБДД. В частности, он совершил четыре нарушения. За каждый Бумага должен заплатить штраф в размере 500 рублей. В отношении блогера возбуждено дело об административном правонарушении.

В конце ноября ФНС заблокировала счета компании другого блогера — жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Согласно полученным сведениям, речь идет об ООО «Фэмэли Фест», занимающейся торговлей одежды. Самойлова является ее учредителем и руководителем.

ФНС приняла решение о приостановке операций по счетам компании 16 сентября 2024 года. Основанием стало непредставление расчетов сумм налога на доходы физических лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей — обжаловал решение суда о банкротстве жены. Заявление о своей неплатежеспособности блогер подала в ноябре.