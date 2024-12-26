В канун Рождества во Франции машинист выпрыгнул из поезда на полном ходу
BFM TV: движение поездов в Рождество было нарушено из-за самоубийства машиниста
Фото: www.globallookpress.com/Panoramic
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотни людей провели праздник без воды, еды и близких.
В канун Рождества машинист, который управлял поездом на маршруте Париж — Лион, выпал из кабины. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Поезд, в котором находилось примерно 400 человек, резко остановился. Прибывшие на место жандармы обнаружили неподалеку от рельсов труп машиниста.
Прокуратура по результатам расследования предположила, что машинист покончил с собой. Как только он покинул свое место машиниста, сработали устройства автоматической остановки поезда, подтвердил министр транспорта Филипп Табаро.
«Весь коллектив железнодорожной компании находится в трауре. Рождество теперь отмечено этой ужасной трагедией», — говорится в сообщении Национальной компании железных дорог Франции SNCF.
В результате десятки поездов оказались заблокированы, а пассажиры — заперты внутри вагонов как минимум на шесть часов. Из-за перенаправления составов на другие линии время в пути сильно увеличилось.
«Воды нет, это недопустимо. Меня заставили платить за еду», — опиал ситуацию один из пассажиров.
Компания SNCF намерена выплатить компенсацию всем невольно втянутым в трагедию в полном размере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда.
85%
-0.26 103.94
-0.29
Нашли ошибку?