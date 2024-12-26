В канун Рождества во Франции машинист выпрыгнул из поезда на полном ходу

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 461 0

BFM TV: движение поездов в Рождество было нарушено из-за самоубийства машиниста

В канун Рождества во Франции машинист выпрыгнул из кабины поезда

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Сотни людей провели праздник без воды, еды и близких.

В канун Рождества машинист, который управлял поездом на маршруте Париж — Лион, выпал из кабины. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Поезд, в котором находилось примерно 400 человек, резко остановился. Прибывшие на место жандармы обнаружили неподалеку от рельсов труп машиниста.

Прокуратура по результатам расследования предположила, что машинист покончил с собой. Как только он покинул свое место машиниста, сработали устройства автоматической остановки поезда, подтвердил министр транспорта Филипп Табаро.

«Весь коллектив железнодорожной компании находится в трауре. Рождество теперь отмечено этой ужасной трагедией», — говорится в сообщении Национальной компании железных дорог Франции SNCF.

В результате десятки поездов оказались заблокированы, а пассажиры — заперты внутри вагонов как минимум на шесть часов. Из-за перенаправления составов на другие линии время в пути сильно увеличилось.

«Воды нет, это недопустимо. Меня заставили платить за еду», — опиал ситуацию один из пассажиров.

Компания SNCF намерена выплатить компенсацию всем невольно втянутым в трагедию в полном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда.

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