В Azerbaijan Airlines назвали причину крушения самолета в Актау
Предварительные результаты расследования трагедии уже известны.
Фото: Azamat Sarsenbayev/ТАСС
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Причиной крушения самолета Баку — Грозный в казахстанском Актау, по предварительным данным, стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Об этом заявили в азербайджанской компании AZAL.
В AZAL отметили, что с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу, сославшись при этом на предварительные результаты расследования трагедии.
«Решение (об отмене рейсов — Прим. ред.) основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный, в результате физического и технического внешнего воздействия и учитывает потенциальный риск безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Крушение самолета в Актау
Утром 25 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, направился в Актау и разбился недалеко от аэродрома. Всего на борту было 67 пассажиров, из них 16 — граждане РФ. Удалось выжить 32 людям, девять из них — граждане РФ.
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнял, что среди погибших — семь россиян.
В Азербайджане 26 декабря официально был объявлен днем траура по погибшим.
Все пострадавшие получат денежные компенсации от компании-перевозчика Azerbaijan Airlines.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавшая в авиакатастрофе 11-летняя россиянка идет на поправку.
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