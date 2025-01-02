Над Воронежем ликвидировали беспилотник

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Воронежем

Над Воронежем ликвидировали беспилотник

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Пострадавших и разрушений нет.

Российские силы противововздушной обороны уничтожили над Воронежем вражеский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и уничтожен еще один БПЛА», — сообщил он.

Губернатор отметил, что жертв и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над пятью регионами страны. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ от 1 января. Все атаки были совершены в течение двух часов.

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