«Передал поздравления Путина»: Володин встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Президент Венесуэлы Мадуро и председатель Госдумы Володин провели встречу

Мадуро после инаугурации провел встречу с председателем ГД Володиным

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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Была затронута тема развития отношений между странами, в частности на парламентском уровне.

После торжественной церемонии инаугурации президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Государственной думы.

«Володин передал Николасу Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на благо граждан республики», — рассказала нижняя палата Федерального собрания.

За ходом выборов Венесуэлы в качестве иностранных гостей наблюдали депутаты Государственной думы. Вопреки «беспрецедентному давлению со стороны США и стран, поддерживающих Вашингтон», президент Венесуэлы был избран в условиях конкурентной борьбы.

Во время встречи Мадуро и Володин коснулись темы развития отношений между странами, в особенности — на уровне парламента.

«Вы многое делаете для развития парламентского измерения. Это важно для того, чтобы нам лучше понимать друг друга», — резюмировал Володин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делают российские чиновники после заявлений Путина.

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