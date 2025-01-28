Они месяцами прятались от ВСУ по подвалам.

Многие жители города Часов Яр, за который сейчас идут ожесточенные бои, наконец, смогли покинуть подвалы, где месяцами прятались от солдат ВСУ и надеялись на приход нашей армии. Некоторые не выходили из убежищ по полгода. Сейчас эти люди привыкают к мирной жизни в тылу, но мечтают вернуться в родной Часов Яр после окончания боевых действий. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак продолжит.

У Виталия страх в глазах, говорит он сбивчиво. Пока еще не осознает, что опасность позади. Из города Часов Яр его вместе с семьей вывели 6 декабря. Выезжали в чем были. Все необходимое выдали российские десантники, они же предоставили семье временное убежище.

«Условия замечательные. Особенно, по сравнению с подвалом», — отмечает житель Часов Яра Виталий Емец.

Укрывалась в подвале семья Виталия около полугода. Родной Октябрьский микрорайон был под постоянным обстрелом. Дом спалил зажигательный снаряд, сарай уничтожил дрон-камикадзе. Во время одной из артиллерийских атак мужчина получил ранение.

«На ступеньках стоял, курил. В воздухе взорвалось и дырку в руке и ноге сделало», — вспоминает Виталий.

Пока район был под контролем радикалов, ни о какой эвакуации даже речь не шла. Украинская армия местным ее не предлагала, да и они и сами этого не хотели. Учитывая, что снаряды и дроны по ним летели с южной части города, где уже десять лет у боевиков находился штаб.

«У нас к югу от Часов Яра лагерь есть. Там бункер под землей с узлом связи. Они там в 2014 году, так называемое АТО, сделали штаб. Они с 2014 года начали укреплять и все обстрелы шли оттуда», — рассказывает житель города Андрей Козлов.

Сосед Виталия Андрей Козлов тоже все это время из своего полуразрушенного дома старался не выходить, разве что рано утром, всего на один час, чтобы оценить обстановку и найти хоть какой-то провиант и воду.

«Я призывного возраста. Я прятался, я их десятой дорогой обхожу и делаю так, чтобы меня никто не увидел. Я русский человек. Я для себя сделал выбор», — подчеркивает мужчина.

Вместе с Андреем бойцы отправились на поиск остальных выживших гражданских. Так и обнаружили подвал, где ждала семья Виталия. Раненому оказали помощь, а на следующий день начали выводить всех уцелевших.

Мирных жителей ивановские десантники из Часов Яра эвакуировали ранним утром. Как говорят на военном сленге, «по серости». В тот момент очень повезло с погодой, потом что стоял сильный густой туман и именно в это время украинские дроны летают меньше, чем обычно.

При эвакуации российские штурмовики учитывали прошлый опыт.

«Мы выводили группу мирного населения в составе семи человек. Из них живых осталось только двое. Они открыли минометный огонь. Двое успели под мост заползти, спастись и, в конечном итоге, они вышли, мы встретились», — рассказывает штурмовик ВС РФ с позывным «Ветер».

По группе гражданских боевики ударили и в этот раз. И снова на выходе, в районе моста, где летал украинский дрон-разведчик.

«Три штуки. Три мины рядом легло. Мы в посадку. До посадки добежали и начались кассеты. Две кассеты положили», — вспоминает Виталий Емец.

Выбраться из блиндажа удалось в целости спустя два часа. Всех наши бойцы доставили в Артемовск, а дальше — в тыловую зону.

Сейчас эти люди снова привыкают к тому, что у них отнял киевский режим еще десять лет назад — к тишине и миру. Виталий и Андрей мечтают об одном — вернуться в родной Часов Яр после войны и вместе с Россией восстанавливать израненный боевыми действиями город.