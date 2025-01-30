В поставляемой из Казахстана в РФ курице нашли смертельно опасную бактерию

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

Анализ образцов продукции выявил серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм.

Россельхознадзор выявил листерию в мясной продукции из Казахстана

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В поставляемой из Казахстана в Россию продукции обнаружили листерию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Согласно заявлению ведомства, нарушения были найдены в Алтайском крае в мясных товарах казахстанского производителя «Макинская птицефабрика». В Россельхознадзоре добавили, что в текущем году это первое выявленное нарушение.

«Лабораторные исследования мяса птицы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору алтайском филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“, показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes)», — отметили в ведомстве.

Анализ образцов продукции выявил серьезные нарушения ветеринарно-санитарных норм Таможенного союза и РФ. В частности, в консервах из конины обнаружена ДНК курицы и свинины, не указанная на этикетке. В образцах мяса птицы найдены листерия, сальмонелла и другие патогенные микроорганизмы.

Из-за выявленных нарушений статус данного производителя в реестре Таможенного союза изменен на «усиленный лабораторный контроль». Отмечается, что уже приняты меры по оповещению получателей продуктов.

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