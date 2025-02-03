Собянин вручил подарок 200-тысячному москвичу, получившему жилье по реновации

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

Сегодня для реализации программы в Москве подобрано 662 площадки. Введено в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метров жилья.

Собянин вручил подарок 200-тысячному москвичу, получившему жилье по реновации

Фото: mos.ru

Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, возведенного в районе Коптево по программе реновации. Мэр Москвы поздравил Виталия Сухова, который стал 200-тысячным жителем, приступившим к переселению, и вручил ему в подарок ключи от автомобиля «Москвич».

«Вы — 200-тысячный москвич, который переселяется по программе. Целый город уже переселили. Дальше будет все активнее. В Коптеве очень много пятиэтажек и такая сложная ситуация, потому что стартовых площадок для запуска программы почти не было. Но тем не менее мы активно начали. И вот больше тысячи человек из Коптева уже переселились. Лиха беда начало, но сейчас активнее все будет происходить», — сказал Сергей Собянин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают около одного миллиона горожан.

На сегодняшний день для реализации программы подобрано 662 площадки. Введено в эксплуатацию 5,6 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить более 1,2 тысячи старых домов. Ведется проектирование и строительство около девяти миллионов квадратных метров жилья.

Горожане получают необходимое содействие в переезде в центрах информирования, где предоставляют консультации представители столичного Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектур, управляющих компаний, генеральных подрядчиков, а также другие специалисты.

С начала реализации программы реновации закончено либо идет переселение более 200 тысяч горожан. В семи районах столицы — Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе — программа полностью завершена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году столичные предприниматели свыше 2,5 миллиона раз обратились на портал mos.ru, где представлено более 200 инструментов в помощь бизнесу.

 

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