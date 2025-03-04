«Скорее, кто-то изнасиловал его»: Катя Гордон вступилась за бывшего мужа

По словам юриста, ведущий всегда отличался миролюбивым характером.

Юрист Екатерина Гордон, бывшая жена Александра Гордона, выступила в защиту своего экс-супруга, опровергнув обвинения в его адрес. В интервью StarHit.ru Екатерина заявила, что ведущий всегда отличался добротой и миролюбивым характером и не может быть причастен к насилию.

«Саша — добрый и безобидный человек. В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. Он был в самом соку и расцвете. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — поделилась мнением юрист.

Обвинения касаются событий 2010 года. Объявившаяся девушка рассказала, что якобы тогда, будучи фанаткой одного из шоу, написала его ведущему — Гордону — на электронную почту. Звезда ответил на ее сообщения, и их переписка продолжалась несколько месяцев.

В какой-то момент Александр предложил встретиться лично, пригласив ее выпить. Девушка, не имеющая опыта в употреблении алкоголя, быстро напилась. По ее словам, тогда 45-летний Гордон использовал ее уязвимость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Гордон раскрыла новые подробности смерти баскетболиста Тиммы.