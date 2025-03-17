Без длинных волос и бороды: ученый описал истинную внешность Иисуса

Образ Мессии во многом зависит от места его проживания.

По мнению ученых, действительная внешность Иисуса Христа не похожа на ту, какой ее часто изображают. Об этом пишет Daily Mail.

Современники запечатлевают Иисуса чаще со светлой кожей, длинными русыми волосами и с бородой. Однако религиовед Мередин Уоррен и историк Джоан Тейлор считают, что такое представление мало соответствует реальному.

Если рассматривать писания Нового завета, то можно отметить, что местожительством Иисуса были территории современной Палестины, а также, что он не выделялся из толпы. По словам Уоррен, Христос должен был походить на местных жителей, а, следовательно, быть смуглым, с черными волосами и карими глазами.

Удлиненные волосы и объемная борода, как полагают специалисты, исключены. Тейлор отмечает, что в древней Иудее подобный вид трактовался, как принятие мужчиной определенного обета с отречением от вина.

«Иисуса же укоряли за излишнюю склонность к алкоголю, то есть такой обет он не соблюдал», — дополнила ученый.

Эксперты утверждают, что Иисус, вероятно, к тому же не носил длинных белых одеяний, в которых его часто можно увидеть на иконах. Дело в том, что в первом веке нашей эры жившие в Иудее мужчины были одеты в короткие туники из шерсти с поясом и в тонкую льняную тунику, служащую нижним бельем. Во время холодных температур жители указанной местности носили гиматии — плотные шерстяные накидки.

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