«Где культура?» — звездный стилист Байрамов оценил образы гостей Недели моды
Байрамов: некоторые гости Недели моды выбрали некорректные наряды
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
О тонких гранях критики и ее необходимости он рассказал на премьере фильма «Ждун».
Звездный стилист Омар Байрамов был удивлен выбором нарядов некоторых гостей Недели моды в Москве. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Ждун».
«Давайте будем откровенны — есть правила приличия, которые прописаны не мной, не этими людьми — знаете, золотые истины. Меня удивляет, когда можешь прийти в Большой театр и увидеть людей в худи и кроссовках. Где культура?» — сказал эксперт.
По словам Байрамова, некоторые порочат сами себя, приходя на Неделю моды в «тряпках».
«Это несколько метров от Кремля», — напомнил стилист.
При этом он подчеркнул, что профессиональный взгляд у каждого свой, в связи с этим мало кому удается избежать критики.
Байрамов напомнил, что никогда не переходит на личности при оценке чужих образов, однако, несмотря на это, хейтеров у эксперта в сфере моды с каждым днем все больше.
«Я считаю, что это корректно — я занимаюсь своей работой и если я критикую, то я критикую образы, если я хвалю — я хвалю образы. Если вы заметите, я никогда не перехожу на личности: кто как выглядит, у кого какая личная жизнь — потому что я считаю, что так нельзя — мы в профессиональном поле», — поведал Байрамов.
Стилист выразил свое недовольство тем, что его коллеги по шоу-бизнесу не всегда настолько же беспристрастны по отношению к нему. Тем не менее, Байрамов признался, что старается не обращать внимание на недоброжелателей — не хочет тратить свое время.
«Мне кажется, мы с вами уже можем посчитать угрозы с исками за последние две недели, которые мне обещают прислать», — заявил стилист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про главные тренды Московской недели моды.
Читайте также
47%
1.35 90.83
3.26
Нашли ошибку?