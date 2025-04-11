Ми-35М разгромил группировку ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование, обеспечив безопасность и защиту от ответных атак с земли.

Экипаж многоцелевого ударного вертолета Ми-35М армейской авиации успешно уничтожил технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как сообщили в Минобороны, после удара экипаж выполнил маневры на малой высоте, отстреливая тепловые ловушки для защиты от снарядов переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника. Передовым авиационным наводчиком было подтверждено уничтожение целей.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 73410 боевиков, 405 танков, 601 артиллерийское орудие, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.