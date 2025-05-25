Доска позора: ФССП запускает реестр должников по алиментам

Он доступен для свободного поиска и может использоваться работодателями и госорганами.

С красивой даты 25.05.2025, которая больше подходит для свадьбы, начнется новый этап в жизни тех, кто уже был в браке и он был неудачным. Конкретнее — для алиментщиков. Заработает давно анонсированный открытый реестр, настоящая «доска позора» для тех, кто уклоняется от своих обязанностей. Долго это обсуждали, год непосредственно готовились, составляли, и вот час расплаты настал.

На сайте Федеральной службы судебных приставов России появится список почти на двести тысяч фамилий. Имена, даты рождения, суммы долгов — все как на ладони. В реестр попадут, правда, не все должники, а те, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности или даже уже объявлен в розыск. И самое интересное — доступ к этим данным открыт для всех.

Любой желающий, от соседей до работодателей, сможет узнать, кто уклоняется от выплат. По статистике, 80% — это мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство — по выплатам на «детей», но есть и 2% тех, кто «задолжал» своим родителям. Да, закон у нас двусторонний, и мама с папой тоже могут предъявлять.

Кроме публичности, ничем другим этот реестр пока не грозит. Понятно, что человека, который годами бегает от судебных приставов, список на сайте вряд ли испугает. Но в том-то и дело, что пока это только моральное воздействие. Открытость реестра — это такой мощный фундамент для последующих шагов. Если будут соответствующие инициативы, например, от депутатов.

Есть уже такие идеи. Например, предлагается ограничить возможность «алиментщикам» летать бизнес-классом. А как авиакомпании узнают, кто должник, а кто нет — а вот, теперь есть реестр. Или, например, есть идея запретить «нерадивым папашам» регистрировать на себя автомобили. А где будет Госавтоинспекция России их проверять — а вот, есть реестрик. И подобных инициатив будет много, особенно перед думскими выборами, до которых не так и много осталось.

Меня в этой ситуации огорчает другое. Сколько каждый год разводов: по статистике, на 10 браков — 8 расставаний. И по этому показателю мы на третьем месте в мире. Уступая Казахстану и Мальдивам. Но вряд ли стоит этим гордиться.