«Я хочу быть тем, что вы видите во мне»: художник Бэнкси показал новую работу

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 4 0

Художник Бэнкси представил новую работу с изображением маяка

«Я хочу быть тем, что вы видите во мне»: художник Бэнкси показал новую работу

Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как и прежде, он не уточнил, где находится арт-объект, оставляя поклонникам пространство для догадок.

Знаменитый британский уличный художник Бэнкси, чья личность до сих пор остается загадкой, опубликовал фотографию своей новой работы. На изображении запечатлен минималистичный рисунок: бежевая стена с изображением маяка и надписью «Я хочу быть тем, что вы видите во мне».

Instagram*/banksy

Художник дополнил композицию интересной деталью — на тротуаре изображена тень от дорожного столба, создающая эффект оптической иллюзии. Как это часто бывает с работами Бэнкси, местоположение арт-объекта не раскрывается, что добавляет интриги и провоцирует обсуждения среди поклонников.

Пользователи социальных сетей предполагают, что новая работа может отражать размышления художника о природе восприятия и общественных ожиданиях. Фраза «Я хочу быть тем, что вы видите во мне» перекликается с темой идентичности, которую Бэнкси нередко поднимает в своем творчестве.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Лондоне картину Бэнкси украли через несколько часов после создания.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-1.10 88.95
-1.39
Все деньги у кармы на весах: финансовый гороскоп на июнь 2025

Последние новости

3:07
Не думая о последствиях: самолет «Дельфин-3» мог использоваться для коммерческих полетов
2:43
Новая волна COVID-19 в Азии: власти призывают носить маски
2:20
Не сегодня: SpaceX отменила презентацию программы покорения Марса
1:59
Владимир Путин провел встречу с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
1:35
Келлог назвал закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток
1:10
Владимир Путин пообщался с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей

Сейчас читают

Баланс факторов в пользу рубля: как будет меняться курс доллара в течение месяца
Время лечит? Как прийти в себя после расставания или смерти близкого человека
«Спасибо взрослым за буллинг!»: почему твоя психика жаждет насилия
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025