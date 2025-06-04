Целый город может уйти под воду в ЯНАО из-за паводка

На Ямале под воду уходит целый город. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Рекордный за последние десятилетия паводок прорвал дамбу, которую соорудили для защиты домов, и хлынул в жилые кварталы Тарко-Сале. Там объявлена срочная эвакуация. В безопасные места спасатели уже вывезли десятки жителей. О причинах и масштабах бедствия — в репортаже корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Насколько сильно разбушевалась река Пяку-Пур, можно понять по этим кадрам. Город Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе ушел под воду. Затоплены десятки участков, по улицам передвигаются только на лодках и вездеходах. Автомобили тонут.

Многие жители оказались в ловушке. С затопленных территорий их на лодках вывозят спасатели.

Почти каждый год вода поднимается высоко, но в этом бьет все рекорды — более тысячи сантиметров. Это крупнейший за последние 25 лет паводок. Река Пяку-Пур прорвала дамбу.

Из-за паводка в Пуровском районе региона ввели режим ЧС муниципального характера. Но вода уже вплотную подступает и к микрорайону Южный, его жители, правда, пока отказываются от эвакуации.

«Лодки у нас наготове есть. Пока не переживаем. Отслеживаем ситуацию. Смотрим», — говорит местный житель Евгений Занин.

С помощью тяжелой техники для защиты города возводят песчаные дамбы, укрепляют берега мешками с песком, но эта мера борьбы с паводком, по словам местных жителей, не самая эффективная.

«Много сюда песка перевозили, но его все равно смыло. 18 машин было, но не выдержало», — вспоминает местная жительница Людмила Хижняк.

Уровень воды в реке за сутки вновь вырос. Мониторинг ситуации ведут даже с воздуха.

Спасатели и волонтеры круглосуточно эвакуируют людей. На базе местной спортивной школы готовятся развернуть пункт временного размещения.

«Работали мы на ближних дачах и на дальних дачах. Оповещали людей о том, что нужно собирать вещи. Сейчас мы приехали сюда, чтобы узнать, какая здесь у нас обстановка происходит», — докладывает Денис Коргин, старший группы волонтеров.

Многие, впрочем, уже покинули свои дома и перебрались к родственникам в безопасные районы. Сегодня власти проведут встречу с пострадавшими от паводка жителями региона.