«Бесконечно преданный театру»: умер актер из сериала «След» Сергей Букреев

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 14 0

Умер актер из сериала «След» Сергей Букреев

«Бесконечно преданный театру»: ушел из жизни Сергей Букреев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист пережил сердечный приступ во время спектакля.

Российский актер Сергей Букреев скончался в возрасте 56 лет, об этом сообщили на странице Театр.doc 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

«Замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре», — написано в сообщении.

Известно, что актер пережил сердечный приступ во время спектакля на сцене. Когда наступил антракт, он вышел на улицу и упал без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

Сергей Алексеевич родился 19 июля 1968 года. Он был активным человеком и помимо ролей в Театре.doc, он также участвовал в многообразных театральных постановках. В их числе — «Кастинг», «Новая Антигона», «Кто любит Панкратова».

Кроме того, Букреев снимался в фильмах и сериалах, включая «Можете звать меня папой», «След», «Саша добрый, Саша злой», «Горячую точку», «Свидетелей», «Дело врачей» и другие.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Терпеливый орган: россиянам назвали неочевидные симптомы болезней почек
17:20
«Бесконечно преданный театру»: умер актер из сериала «След» Сергей Букреев
17:14
«Не в реальности»: Катя Лель рассказала об одном из своих страхов
17:04
Оказался не в том месте? Раскрыта причина нападения льва на директора «Тайгана»
17:00
СК России завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»
16:51
Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора «Известий»

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025