«Бесконечно преданный театру»: умер актер из сериала «След» Сергей Букреев

Артист пережил сердечный приступ во время спектакля.

Российский актер Сергей Букреев скончался в возрасте 56 лет, об этом сообщили на странице Театр.doc 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

«Замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре», — написано в сообщении.

Известно, что актер пережил сердечный приступ во время спектакля на сцене. Когда наступил антракт, он вышел на улицу и упал без сознания. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

Сергей Алексеевич родился 19 июля 1968 года. Он был активным человеком и помимо ролей в Театре.doc, он также участвовал в многообразных театральных постановках. В их числе — «Кастинг», «Новая Антигона», «Кто любит Панкратова».

Кроме того, Букреев снимался в фильмах и сериалах, включая «Можете звать меня папой», «След», «Саша добрый, Саша злой», «Горячую точку», «Свидетелей», «Дело врачей» и другие.