Чудовище в памперсах: ФАС нашла картель в тендерах на подгузники

ФАС нашла картель в тендерах на подгузники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора в ходе торгов на поставку медицинских расходных материалов, включая технические средства реабилитации, в семи регионах России. Подробности разбирали «Известия».

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей», — говорится в официальном сообщении регулятора.

Внимание «Известий» к этому делу привлекли компании «Огис Трейд» и «Торговый дом Эмса», которые, согласно имеющейся информации, могут иметь связи с отделениями Всероссийского общества инвалидов. Редакция направила запрос в организацию с просьбой дать комментарии по претензиям ФАС, однако ответа не последовало.

В ходе торгов были заключены контракты на поставку подгузников для детей и взрослых, впитывающих пеленок и иных расходных материалов, используемых для реабилитации и лечения инвалидов.

Например, в 2024 году ООО «Торговый дом Эмса» заключило государственные договоры с отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Башкортостан на суммы 1 379 799 834,14 рублей, 873 695 203,85 рублей и 546 978 568,97 рублей.

Что не так с конкурсом

Проблемы возникли, вероятно, из-за нескольких тендеров, которые проводило отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Башкортостан. На торги, где победителем выступал «Торговый дом Эмса» (ТДЭ), поступали жалобы от других претендентов на контракт.

«Заявитель в жалобе указал, что заказчик установил требования поставки технических средств реабилитации по всему федеральному округу одновременно, что существенно ограничивает количество участников аукциона, способных принять участие в закупке и исполнить государственный контракт. Объединение в один лот поставку технических средств реабилитации по всему федеральному округу приводит к увеличению НМЦК, суммы обеспечения заявки, суммы обеспечения исполнения государственного контракта, что не позволяет принять участие в аукционе субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также иным организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории РФ», — указано в решении комиссии республиканской УФАС (жалобу признали необоснованной).

В другой жалобе указывалось, что заказчик предъявил требования поставлять технические средства реабилитации по 14 регионам федерального округа, а разнородные техсредства объединил в одном заказе. Такая задача по силам только крупным производствам или заранее подготовленным участникам. Жалоба также была признана необоснованной.

Картельный сговор мог проявляться следующим образом.

При проведении тендеров наблюдается рост стоимости. Скорее всего, по словам источника "Известий", знакомого с тендерами на закупку подобных товаров, упомянутые компании значительно завысили цену, а другие участники не могли принять участие из-за невозможности предложить конкурентоспособную цену и выполнить объем поставок, указанный в конкурсной документации.

Это привело к тому, что цену диктовал картель. Не исключается, что были также выявлены признаки сговора между компаниями и заказчиком.

Согласно картотеке арбитражного суда, компания «Огис Трейд» с июля 2025 года находится в стадии банкротства. Выручка фирмы в 2024 году составила почти 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль — около 42 млн рублей. Выручка «Торгового дома Эмса» в 2024 году достигла почти 1,6 млрд рублей (чистая прибыль — 37,2 млн). Отметим, что «Торговый дом Эмса» был создан в декабре 2022 года, но уже сумел получить госконтракты на несколько миллиардов рублей. Только от отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Башкортостану сумма контрактов составила 4,7 млрд рублей (по данным Единой информационной системы в сфере закупок).

Турецкая мечта

В руководстве Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) и Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), чьи уставы ориентированы на социальные задачи, до недавнего времени, скорее всего, не было специалистов по текстилю, разбирающихся в промышленном производстве одноразовых тканевых изделий. Однако такие специалисты появились внезапно. Значительно больше опыта в этом направлении имеют турецкие предприниматели — Учар Осман и его родственники. Осман недавно был совладельцем «Торгового дома Эмса», который прошлым летом перешел в собственность ВОИ, а осенью 2024 года — в собственность ВОРДИ.

Турецкие бизнесмены, ранее связанные с ТДЭ, ведут бизнес не только в России и Белоруссии, но и на Украине. Осман и Уйгар Учар создали империю, занимающуюся производством отделочных материалов для строительства, мебели, тканей и абсорбирующего белья. Производства изначально располагались в Турции, но бизнес успешно развился в странах бывшего СССР. Например, подгузники производятся в белорусском Могилеве. Главный актив семьи — Vip Camilla, входящая в структуру турецкой многопрофильной компании UCAR Group.

«Мы занимаемся производством и реализацией тканей оптом — от рулона и в отрез — от 1 м. Изделия, созданные итальянскими дизайнерами, соответствуют модным тенденциям и воплощают главные идеи в оформлении интерьеров», — говорится на русскоязычном сайте Vip Camilla, где гендиректором значится Уйгар Учар.

Помимо тканей, портьер, тюля и чехлов для мебели, компания выпускает подгузники под маркой Senso, а также медицинские маски этой же марки.

В числе владельцев российского филиала значится Василиса Даванкова, которой, согласно данным Налоговой службы, принадлежит 30% акций. Напомним, что Даванкова известна как видеоблогер и фигуристка.

В настоящее время турецкие бизнесмены дистанцировались от «Огис Трейд» — официальным владельцем компании является Сергиево-Посадская МООО ВОИ. Тем не менее, директором продолжает оставаться Ахмаджон Нурматов, связанный с Vip Camilla. Компания обладает товарным знаком и ведет одноименный Telegram-канал, ориентированный на оптовиков, где продаются турецкие ткани.

Украинский актив

Осман и другой представитель семьи Учар — Тейип — в течение длительного времени выступали основными совладельцами украинской компании «Емса Плюс», которая находится в Вишневом Киевской области (по данным на 2021 год их доли составляли 50% и 48% соответственно).

