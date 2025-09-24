Предприниматель Бермуда: первый бизнес в большинстве случаев убыточный

Первый бизнес наверняка не будет прибыльным. Об этом на съезде твердых предпринимателей Владислава Бермуды — лидера рынка кросс-маркетинга, корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам хозяин мероприятия.

По его словам, тому, кто впервые начинает свое дело, не стоит брать кредиты или обременять себя крупными долгами. Так, согласно статистике, такой бизнес наверняка будет убыточным.

«Скорее всего, у тебя не получится, как бы это ни звучало скептически. Нужно первый какой-то проект использовать как тренировку», — посоветовал предприниматель.

Будущим бизнесменам необходимо учиться ведению дел в своей сфере, уверен Бермуда. Для этого лучше всего стать помощником того, кто уже чего-то добился в данной области. Кроме того, подобная работа может помочь не только с опытом, но и с нужными связями.

«Я, на самом деле, когда начинал свой путь, моя задача была очень простая: каждый день я создавал благодарное бизнес-окружение. <…> Ему (будущему предпринимателю. — Прим. ред.) через какое-то время те же самые благодарные люди начинают что-то предлагать. И он может где-то поучаствовать уже на совсем другом уровне», — пояснил специалист.

Бизнесмен выделил два способа заполучить благодарных людей. Первый — это принести прибыль. То есть заполучить клиента, уменьшить расходы или дать рекомендацию, которая потом обернется увеличением прибыли. Второй способ — это помощь в решении каких-то личных проблем.

