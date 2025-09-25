«Удобно иметь и „тыл“, и „фронт“»: Алсу высказалась об изменах в отношениях

Певица не согласна с позицией о том, что женщина должна «терпеть, чтобы сохранить семью».

Алсу об изменах в отношениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Алсу назвала измены в отношениях предательством

Певица Алсу в личном блоге высказалась о мужской неверности и поделилась своими взглядами на отношения. Она заявила, что совет «терпеть измены и не разрушать семью» — позиция, уничтожающая женское достоинство.

«Честно? Мне это видится не мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь и „тыл“, и „фронт“, и при этом ничего не терять. А где в этом женщина? Ее чувства, ее границы, ее достоинство?» — отметила артистка, добавив, что верность для нее является осознанным выбором и проявлением уважения.

Артистка подчеркнула, что нельзя оправдывать измены мужской природой, ведь человек способен анализировать свои поступки и принимать решения. По ее словам, зрелость проявляется в честном уходе из отношений, если любовь исчерпала себя, а не в предательстве и тайных связях.

«А если любовь ушла, можно уйти честно. Без боли, без предательства, без тайных игр. Для меня это про взрослость», — отметила Алсу.

В прошлом году певица завершила брак с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет. Причиной расставания стали многочисленные измены супруга.

После развода Алсу сосредоточилась на карьере, снова стала активно выступать, путешествовать и открывать для себя новые увлечения — например, биатлон. Кроме того, она решилась на татуировку, что также стало символом перемен.

Сейчас певица не скрывает, что мечтает снова выйти замуж. У нее много поклонников, но выбор будущего партнера она пока не сделала, отмечая, что ищет союз, основанный на доверии и искренности.

