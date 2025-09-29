Рост или стоп: чем грозит снижение прогноза по сельскому хозяйству

Замедление в развитии АПК в России может отразиться на ценах для покупателей

В 2025 году объем выпуска продукции сельского хозяйства в России может увеличиться лишь на 2,2%, что в два раза ниже апрельской оценки в 4,4%. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития на 2025–2028 годы, который в настоящее время рассматривается правительством, подтвердил собеседник «Известий» в кабмине. Представители аграрной отрасли и аналитики проанализировали причины замедления роста и выделили отрасли, способные ускорить развитие сектора. Подробности — в материале «Известий».

Причины сокращения темпов роста сельхозпроизводства

Один из главных факторов, повлиявших на корректировку прогноза Минэка, — это неблагоприятная погода. Весной в ряде южных регионов ударили заморозки, а летом последовала засуха, что нанесло серьезный ущерб сельхозкультурам.</p>

Профессор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Людмила Хоружий подтвердила, что именно климатические условия стали основанием для снижения прогноза.

«Сначала заморозки, а затем засуха привели к гибели значительной части посевов озимых культур в Краснодарском и Ставропольском краях — основных поставщиках зерна на российский рынок», — подчеркивает эксперт.

Также она указала, что высокая ключевая ставка ограничивает доступ фермеров к заемным средствам, а инфляция влияет на подорожание оборудования и расходных материалов.

С ней согласен академик РАН, член президиума РАН Виктор Хлыстун. Он считает, что изначальная оценка роста была завышена: из-за сложной ситуации в начале года прирост не мог превышать 2,5–3%. Высокие климатические риски, снижение прибыльности сельхозпредприятий и ограниченные возможности покупки семян и техники не позволили бы достичь более высоких показателей, пояснил Хлыстун.

Он добавил, что заметный рост возможен при активном внедрении почвозащитных технологий и переходе на засухоустойчивые культуры.

Директор центра международного агробизнеса ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов заявил, что ситуация в отрасли меняется фундаментально.

«Корректировка прогноза с 4,4% до 2,2% — это сигнал о переходе отрасли в новую фазу, где экстенсивный рост уступает место работе в условиях структурных ограничений, связанных с санкционным давлением, дефицитом семян и техники, а также необходимостью глубокой технологической модернизации и импортозамещения», — говорит Тихонов.

По мнению Тихонова, это замедление приведет к некоторому росту цен, но не к дефициту.

Цены и продовольственная безопасность

Специалисты оценивают, как снижение темпов в АПК отразится на потребительских ценах и доступности продовольствия.

Итоги текущего года не нанесут ущерба продовольственной безопасности страны, а по овощам и фруктам показатели даже улучшатся, убежден Виктор Хлыстун. По его словам, повышение цен не превысит уровень инфляции, возможна лишь сезонная коррекция по отдельным категориям из-за санкционного давления и зависимости от импорта.

Профессор МГУ Николай Хожаинов подчеркивает, что цены зависят не столько от урожая, сколько от торговых надбавок: существенного скачка цен не будет, даже несмотря на сложности в сельском хозяйстве. Основной фактор — это высокие торговые наценки, — отметил он.

Эксперт «НФ. Аналитика» Станислав Санкеев считает, что Россия обеспечивает себя ключевыми продуктами, что смягчает возможные последствия текущей ситуации.

Доцент РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин предполагает, что возможен умеренный рост цен на продукцию, зависимую от урожая, однако угрозы продбезопасности нет: влияние на потребителей может выразиться в незначительном удорожании ряда позиций, но благодаря запасам и уровню самообеспеченности дефицит исключен, — пояснил он. — Государство продолжит сдерживать цены с помощью регулирующих механизмов.

Позиция Минсельхоза

В Министерстве сельского хозяйства сообщили «Известиям», что показатели по выпуску продукции в 2025 году соответствуют положениям Доктрины продовольственной безопасности.

«По итогам года планируется увеличить самообеспеченность основными видами продукции: по молоку и молочной продукции, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, семенам. Россия с запасом будет обеспечена зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой», — подчеркнули в Минсельхозе.

Несмотря на климатические сложности на юге, уборочная страда продолжается, и урожай ожидается на достойном уровне.

Прогноз по сбору зерна остается на уровне 135 млн тонн в чистом весе, из них около 90 млн тонн — пшеница. Хорошая урожайность зафиксирована по свекле, рапсу, картофелю и другим культурам. Сбор масличных оценивается в 31,5 млн т, свеклы — 48,1 млн т, овощей и картофеля — по 7,6 млн т, плодов и ягод — 2,1 млн т, из которых 1,9 млн т уже собраны, добавили в Минсельхозе.

Положительная динамика наблюдается и в животноводстве: производство мяса и птицы увеличится на 0,4%, молока — на 0,8%, яиц — на 1,7%. Эти объемы позволят обеспечить внутренние потребности и сохранить экспортный потенциал.

«Для дальнейшего наращивания объемов производства реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и достижение технологического суверенитета отрасли», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Сферы роста и препятствия

По мнению экспертов, двигателями роста в условиях снижения прогноза станут конкретные сегменты АПК. В ближайшие годы наибольший потенциал сохраняется у животноводства, овощеводства и фруктового сектора, считает Хлыстун. Освоение неиспользуемых земель в нечерноземье под молочное и мясное животноводство может дать хороший эффект.

Людмила Хоружий добавляет, что птицеводство и свиноводство с коротким циклом производства также останутся на передовой.

Профессор МГУ Сергей Киселев называет еще одну перспективную сферу — масличные культуры. Однако, по его словам, дефицит кадров и нестабильность рынка представляют собой серьезные вызовы для сектора.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает относительную устойчивость животноводства по сравнению с растением и садоводством.

«Растениеводство и садоводство очень чувствительны к погодным аномалиям, тогда как животноводство, несмотря на зависимость от кормовой базы, более стабильно. Важной составляющей роста остается господдержка», — говорит он.

По словам Дмитрия Осянина, автоматизация тепличного овощеводства и птицеводства снижает зависимость от погодных факторов и делает их одними из главных драйверов.

Структурные риски и вызовы

Наряду с замедлением роста, сектор сталкивается со структурными проблемами.

Доктор аграрно-экономических наук Мария Антонова акцентирует внимание на увеличении доли крупных холдингов и сокращении мелких хозяйств.

Профессор МГУ Дмитрий Хомяков выделяет климатические и геополитические угрозы: сельское хозяйство подвержено природным катаклизмам и глобальным изменениям климата. Южные регионы все чаще страдают от аридизации и опустынивания. Кроме того, мировой рынок и тарифная политика требуют постоянной адаптации.

Анатолий Тихонов напоминает, что животноводство зависит от импортной генетики, ветеринарных препаратов и кормов, и эти факторы нуждаются в приоритетной.