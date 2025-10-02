«Пустая информация»: псевдокоуча обвиняют в обмане десятков преподавателей по всей России

Псевдокоуча обвиняют в обмане десятков преподавателей по всей России

Десятки преподавателей из разных регионов России пожаловались на коуча, который обещал им баснословный доход. Он предлагал профессиональным учителям увеличить заработки на онлайн-репетиторстве. Уверял, что педагоги просто не умеют собирать деньги, и продемонстрировал как это делается. Детали знает корреспондент «Известий» Андрей Титов.

Заманчивая реклама в соцсетях, стильная обложка сайта и многообещающие слоганы о миллионном заработке после прохождения авторского курса.

Аудитория Юрия Спивака — преподаватели, которые хотели увеличить свой заработок. Казалось бы, люди неглупые, но даже они «купились» на стандартную схему: бесплатный вебинар, срочное и очень выгодное предложение. И психологическое давление. Как итог — десятки жертв агрессивного маркетинга с кредитами и судебными исками. Своего гуру они вывели на чистую воду слишком поздно.

«Я испытал серьезный стресс, так как обучение покупалось в кредит, более 400 тысяч рублей. За эти деньги я получил пустую информацию», — рассказал пострадавший репетитор Максим Матвейчук.

Спивак — гражданин Украины. Какое у него образование — никто не знает, но это не мешало верить, что у него достаточно квалификации для того, чтобы учить зарабатывать на онлайн-репетиторстве.

«Он выглядел более компетентным в этом вопросе, именно онлайн-репетитором, по сравнению с другими. Ну, а на деле потом выяснилось, что он вообще ни дня не был онлайн-репетитором», — рассказал Игорь Григорян.

Чтобы поддерживать иллюзию успеха авторского курса, на официальном сайте размещены десятки восторженные отзывов якобы от бывших учеников.которые сейчас зарабатывают в два-три раза больше, чем прежде. Например, Надежда Павловна, до учебы получала 115 тысяч рублей, после курсов — 550 тысяч рублей. И такие непроверенные заявления стали визитной карточкой платформы.

Вот только настоящие «выпускники» этих курсов интервью о миллионах не дают. Они подают иски в суд.

«Суду сейчас предстоит установить, надлежащим ли образом были оказаны услуги соответствовало ли их качество. Индивидуальный предприниматель утверждает, что его деятельность не должна быть лицензирована. Вместе с тем, им осуществлялась образовательная деятельность. Образовательная деятельность подлежит лицензированию», — рассказала адвокат Елена Нажиганова.

Сам автор курсов продолжает активно вести соцсети, заманивая все больше людей. Лично ведет переписки с клиентами до момента оплаты, а после исчезает.

На наши звонки и сообщения Спивак тоже не ответил. И повестка в суд, скорее всего, вряд ли изменит ситуацию — потому что живет он сейчас в Испании.

