«Это полная чушь»: выступление Путина на «Валдае» обсуждают во всем мире
Западные СМИ отреагировали на слова нашего президента.
Gardian опубликовал статью о речи Путина на встрече клуба «Валдай»
Москва не собирается нападать на страны НАТО, и похоже в Европе, наконец, услышали слова нашего президента.
«ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ» — с таким заголовком вышел материал Gardian, посвященный выступлению Владимира Путина на форуме «Валдай». Глава государства ответил руководству альянса, которое сейчас обвиняют нашу страну едва ли не в подготовке Третьей мировой войны.
Заявления президента, разоблачающие агрессивную политику Запада, обсуждают во всем мире. Ведущие издания цитируют речь главы государства на первых полосах.
