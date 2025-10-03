Gardian опубликовал статью о речи Путина на встрече клуба «Валдай»

Москва не собирается нападать на страны НАТО, и похоже в Европе, наконец, услышали слова нашего президента.

«ЭТО ПОЛНАЯ ЧУШЬ» — с таким заголовком вышел материал Gardian, посвященный выступлению Владимира Путина на форуме «Валдай». Глава государства ответил руководству альянса, которое сейчас обвиняют нашу страну едва ли не в подготовке Третьей мировой войны.

Заявления президента, разоблачающие агрессивную политику Запада, обсуждают во всем мире. Ведущие издания цитируют речь главы государства на первых полосах.

